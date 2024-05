Toch winststijging voor ABN Amro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2024 meer winst gemaakt, terwijl analisten op een winstdaling hadden gerekend. Dit bleek woensdag uit cijfers van de bank. "Een zeer sterke prestatie", zei CEO Robert Swaak in een toelichting. In de eerste drie maanden boekte ABN AMRO een operationele winst van 940 miljoen euro en een nettowinst van 674 miljoen euro. De analisten die bijdroegen aan de consensus, rekenen gemiddeld op een daling van de nettowinst van 523 miljoen naar 521 miljoen euro. De nettorentebaten daalden zoals voorzien licht van 1,62 miljard euro een jaar eerder naar 1,59 miljard euro. Dat is iets meer dan de 1,56 miljard euro die analisten gemiddeld hadden verwacht. Volgens CEO Swaak was dat omdat ABN AMRO bleef profiteren van de huidige renteomgeving. Voor heel 2024 rekent ABN AMRO op dezelfde rentebaten als in 2023, ofwel ongeveer 6,3 miljard euro. Verder boekte ABN AMRO voor 469 miljoen euro aan fee-inkomsten. Een jaar eerder was dit 444 miljoen euro en analisten hadden gerekend op 459 miljoen euro. De operationele inkomsten van de bank kwamen zo uit op 2,20 miljard euro. Dat is meer dan de 2,13 miljard euro die analisten hadden voorzien. In het eerste kwartaal van 2023 zat ABN AMRO op 2,14 miljard euro. De operationele kosten daalden van 1,41 miljard naar 1,26 miljard euro. Hier was de consensus 1,35 miljard euro. De kosten daalden met 11 procent door lagere wettelijke heffingen. Maar volgens Swaak bleven de personeelskosten voor bijvoorbeeld digitalisering en regelgevingsprogramma's hoog. "We verwachten dat de kosten voor heel 2024 zullen uitkomen op circa 5,3 miljard euro vanwege de hogere personeelskosten in de tweede helft van het jaar", merkte de CEO op. De voorzieningen voor oninbare leningen liepen terug van 14 miljoen tot 3 miljoen euro, waar de analisten hadden gerekend op en stijging tot 82 miljoen euro. Het rendement op eigen vermogen, ofwel de ROE, kwam uit op 11,6 procent. "Onze kapitaalpositie blijft sterk met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 13,8 procent en een Basel IV CET1 ratio van circa 14 procent", zei de topman woensdag. Hij vulde aan gefocust te blijven op het optimaliseren van de kapitaalpositie van de bank en om overtollig kapitaal te genereren en terug te geven aan de aandeelhouders. Het in februari aangekondigde aandeleninkoopprogramma werd begin deze maand afgerond. Bron: ABM Financial News

