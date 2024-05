6 interessante masterclasses op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni

Kooptips, nuttige achtergrondinformatie, vooruitblikken... Op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni staan de beste beleggingsexperts voor u klaar om u te helpen om betere beleggingsbeslissingen te nemen. We lichten zes interessante kennissessies uit. Heeft u nog geen tickets? Bestel ze dan snel, want vol is vol. Klik hier en bestel ze vandaag nog.

Dat de top van het bedrijfsleven de IEX Beleggersdag weet te vinden, is u waarschijnlijk al wel bekend. Niemand minder dan de CEO's van Unilever, NN Group, Flow Traders en TKH èn de hoofdeconoom van Rabobank maken hun opwachting op 28 juni. Ook de beste beleggingsexperts hebben we weten te strikken. In verschillende kennissessies zullen zij u, ieder vanuit hun eigen expertise, inspireren en voorzien van handige concrete kooptips en nuttige informatie. Wat kunt u zoal verwachten?

1. Leer beleggen als Warren Buffett

Bestaat er een beleggingsstrategie waarmee u de aandelenmarkt kunt verslaan? Jazeker. Een van de meest succesvolle beleggers ter wereld, Warren Buffett, slaagt daar al decennia in. Zijn geheim? Waardebeleggen. Buffett selecteert aandelen van kwaliteitsbedrijven die in zijn ogen ten onrechte laag zijn gewaardeerd op de beurs, en houdt deze langere tijd vast.

In de kennissessie 'Leer beleggen als Warren Buffett' leert u van Hendrik Oude Nijhuis (medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachines en Beterinbeleggen.nl) de belangrijkste aspecten van de value-investing-filosofie en hoe u deze strategie in de praktijk kunt toepassen.

2. Masterclass Beleggen op Wall Street

Wie met succes wil beleggen kan eigenlijk niet om Wall Street heen. De Verenigde Staten zijn de grootste economie ter wereld en de Amerikaanse aandelenmarkt heeft de grootste marktkapitalisatie ter wereld. In deze masterclass verkent beleggerstrainer Peter Siks van Saxobank de beleggingsmogelijkheden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en staat hij ook stil bij de risico's die beleggen in de VS met zich meebrengt.

Siks zal twee USA-strategieën uit de doek doen:

een combinatie van aandelen en opties die ook een positief rendement geeft in een zijwaartse tot licht lagere markt.

een strategie die dient als bescherming van uw portefeuille waarbij er op een fors lager niveau gekocht gaat worden.

3. Beleggen in grondstoffen

De prijzen van veel grondstoffen zijn de afgelopen vijftien maanden fors omhoog geschoten, geholpen door de inflatie, geopolitieke ontwikkelingen en de energietransitie. Er wordt zelfs hardop gespeculeerd dat we aan de vooravond staan van een Commodities Super Cycle. Professionele beleggers zoals hedge funds, institutionele beleggers en gespecialiseerde beleggingsfondsen alloceren steeds meer kapitaal richting de grondstoffenmarkten. Ook voor u, particuliere belegger, kan een belegging in grondstoffen interessant zijn, om te profiteren van prijsstijgingen en uit het oogpunt van spreiding.

Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europa, legt uit hoe u met behulp van ETF's blootstelling kunt krijgen aan deze interessante beleggingscategorie en hij belicht de kansen én de risico’s.

4. Hoe wordt uw effectenelftal kampioen?

Wie sessies van Hans Oudshoorn (beleggerstrainer bij SaxoAcademy) volgt, weet dat hij belegt als een voetbalcoach. In de masterclass ‘Hoe wordt uw effectenelftal kampioen?’ staan robuuste verdedigers (obligaties), aanvallende middenvelders en hangende spitsen centraal. Zo bespreekt Oudshoorn de voor- en nadelen van de strangle en gaat hij aan de slag met enkele slimme en fiscaal aantrekkelijke optieconstructies die hij zelf ook graag gebruikt.



Aan de hand van actuele voorbeelden – waarbij ook enkele TA-grafieken de revue passeren – leert u hoe u de risico’s van (aandelen)beleggingen kunt verlagen, rendementskansen kunt vergroten en handig kunt spreiden over verschillende beleggingsproducten.

5. Turbo’s: een succesformule om versneld kapitaal op te bouwen

Bent u als ervaren belegger op zoek naar een beleggingsstrategie waarmee u versneld kapitaal kunt opbouwen? Dan mag de Turbo niet ontbreken in uw portefeuille. In deze workshop leert u hoe u dit instrument optimaal kunt inzetten. Na afloop weet u wat de werking, voordelen en risico's van Turbobeleggen zijn en heeft u inzicht in verschillende beleggingsstrategieën. Uiteraard krijgt u allerlei tips & tricks.

De sessie wordt namens BNP Paribas gegeven door Turbo- en beleggingsexpert Jean-Paul van Oudheusen (Markets are Everywhere) en technisch analist Nico Bakker (van BTAC, gelieerd aan BNP Paribas).

6. Beleggen in AI en chiptechnologie

Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich in een hoog tempo en zal de manier waarop we leven en werken drastisch veranderen. Dit biedt volop beleggingskansen, waar u van kunt profiteren. Maar zoals bij elke nieuwe technologie zijn er ook verliezers. Het is dan ook zaak om de beste aandelen te vinden. Ook de chipindustrie staat enorm in de belangstelling bij professionele en particuliere beleggers. De vraag naar hoogwaardige chips neemt exponentieel toe, door de opmars van AI en de toenemende vraag naar chips voor consumentenelektronica, auto's, de industrie en gaming.

In deze kennissessie verkent Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen Bankiers de mogelijkheden, kansen en risico's van beleggen in AI en chiptechnologie.



IEX Beleggersdag: een dag vol informatie, inspiratie en beleggingstips

Wilt u uw kennis over beleggen vergroten en handige tips krijgen waar u direct uw voordeel mee kunt doen? Kom dan op vrijdag 28 juni naar de IEX Beleggersdag. Deze vindt plaats in Theater Spant in Bussum.

In een gevarieerd programma hoort u live van diverse CEO's van Nederlandse beursfondsen wat hun plannen zijn en krijgt u tips en waardevolle achtergrondinformatie van de beste beleggingsexperts van ons land. De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder.

We hebben een zeer indrukwekkende line-up. Naast de bovengenoemde professionals verwelkomen we ook:

Hein Schumacher, CEO Unilever

Mike Kuehnel, CEO Flow Traders

David Knibbe, CEO NN Group

Alexander van der Lof, CEO TKH

Ester Barendregt, hoofdeconoom Rabobank

Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk

Wouter Slot, senior analist bij Tostrams Group binnen IEX

Peter Paul de Vries, grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter Value8

Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website. Het programma vind u hier.