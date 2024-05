Stabiele omzet voor B&S Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group is 2024 gestart met een stabiele omzet en een lichte stijging van de marge. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit een update van het groothandelsbedrijf. B&S meldde een 0,8 procent hogere omzet op jaarbasis van 529,7 miljoen euro. Dat is meer dan de 504 miljoen euro waarop ING had gerekend. Zoals voorzien had opnieuw de likeurtak het moeilijk. In het vierde kwartaal van vorig jaar daalde de omzet bij deze activiteiten ook al met meer dan 19 procent. Verder lieten alle segmenten volgens B&S een sterke groei zien. B&S meldde verder een kleine verbetering van de brutomarge, maar details ontbraken. De personeelskosten bleven op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar de operationele kosten namen af, omdat er vorig jaar relatief veel advieskosten werden gemaakt. B&S kwam halverwege april met de cijfers over 2023. Reden dat ING dinsdag niet op verrassingen rekende. B&S meldde dinsdag wel dat het zich heeft ingekocht in een aantal overheids- en defensieprojecten. Deze contracten zullen dit jaar en daarna positief bijdragen aan de nettowinst en de operationele kasstroom, voorziet het bedrijf. Over de balans en de liquiditeit zei B&S dat die "gezond bleven". Voor 2024 gaat B&S uit van een omzetgroei van circa 5 procent. Dat is aan de onderkant van de 5 tot 7 procent groei die B&S voor de periode 2024 tot en met 2026 voorziet. Voor de EBITDA-marge gaat de onderneming uit van 5 tot 6 procent, conform de doelstelling voor de komende drie jaar. Bron: ABM Financial News

