Anglo American wijst ook verbeterd bod BHP af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Anglo American heeft een verbeterd overnamebod van BHP Group afgewezen. Dit meldde BHP maandagmiddag. Het nieuwe bod, dat op 7 mei werd uitgebracht, waardeerde Anglo American op meer dan 42 miljard dollar. Maandag verwierp Anglo American het bod, volgens BHP. BHP gaf aan teleurgesteld te zijn dat Anglo heeft besloten niet in gesprek te willen gaan over het nieuwe voorstel en zei dat het "blijft geloven dat een combinatie van de twee bedrijven aanzienlijke waarde zou opleveren voor alle aandeelhouders." In april werd een eerste bod uitgebracht door BHP, dat Anglo American toen waardeerde op 38,8 miljard dollar. Anglo American wees dat bod af, omdat het voorstel te complex was en het bedrijf onderwaardeerde. Onder het nieuwe voorstel van BHP zouden aandeelhouders van Anglo American 0,8132 BHP-aandelen krijgen voor elk gewoon aandeel Anglo dat ze bezitten. Het voorstel zou ook, net als het eerdere bod van BHP, afhankelijk zijn van de afsplitsing door Anglo van belangen in twee Zuid-Afrikaanse bedrijven. Analisten van Berenberg schreven maandag in reactie op het nieuws, dat zij niet uitsluiten dat BHP nog een keer een verbeterd bod zal uitbrengen. Maar ook Glencore zou zou zich in de overnamestrijd kunnen mengen, volgens de Duitse bank. Om het bestuur van Anglo American enthousiast te krijgen, zou volgens Berenberg een bod van zeker 29,00 Britse pond per aandeel nodig zijn. Het laatste bod van BHP bedroeg omgerekend 27,53 pond, berekenden de analisten. Aandelen van zowel Anglo American als BHP daalden maandagmiddag licht. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.