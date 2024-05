JPMorgan nog iets positiever over nettorentebaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft de verwachting voor de nettorentebaten voor 2024 verder verhoogd. Dit maakte de Amerikaanse grootbank vandaag bekend in aanloop naar zijn beleggersdag, die maandag plaatsvindt. JPMorgan verhoogde de vooruitzichten voor de nettorentebaten dit jaar naar 91 miljard dollar. Dit is exclusief de divisie Markets. Bij de cijfers over het eerste kwartaal in april verhoogde de bank de outlook voor de nettorentebaten al van 88 naar 89 miljard dollar. Dat was voor de markt destijds teleurstellend, want die rekenden op een verhoging van de outlook toen met 2 tot 3 miljard dollar. Het aandeel JPMorgan noteerde maandag voorbeurs bijna een procent hoger. Bron: ABM Financial News

