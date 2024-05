Haperende Amerikaanse economie mogelijk slecht voor aandelen

(ABM FN-Dow Jones) Na een positieve 18 maanden vertonen de Amerikaanse macrogegevens tekenen van verzwakking en dat kan risico's voor aandelen met zich meebrengen. Dit stelden analisten van Bank of America in een rapport.

De bank wees op de inkoopmanagersindexen die in april daalden, de arbeidsmarkt in de VS die afkoelde en het consumentenvertrouwen en de huizenmarkt die eveneens verzwakten. De verzwakking van deze indicatoren heeft ertoe bijgedragen dat de zogeheten Amerikaanse economische verrassingsindex voor het eerst sinds begin vorig jaar in betekenisvol negatief terrein is beland.

Ondanks dat het economische momentum in de VS aan het wegebben is, weet de aandelenmarkt veerkrachtig te blijven, volgens Bank of America. Dit is mede te danken aan de afkoeling van de Amerikaanse economie, waardoor de zorgen over oververhitting zijn afgenomen.

Ook is het macro-economische plaatje dubbelzinnig. Zo duidt bijvoorbeeld de bbp-groeitracker van de Atlanta Fed erop dat de Amerikaanse groei in het tweede kwartaal weer kan versnellen tot 3,5 procent. In het eerste kwartaal groeide de economie in de VS met 1,6 procent, na een groei van 3,4 procent in de laatste drie maanden van 2023.

Ook de consensusverwachtingen voor de Amerikaanse groei dit jaar zijn blijven stijgen, volgens de bank. Tenslotte wijzen de analisten van Bank of America erop dat beleggers macro-steun ook zoeken in de rest van de wereld.

Volgens Bank of America suggereert het historische draaiboek verder dat de Amerikaanse macrozwakte nog groter kan worden. De analisten wijzen bijvoorbeeld op de tegenwind van monetaire verkrapping die zich vermoedelijk meer zal laten gelden aan het eind van het derde kwartaal en begin van het vierde kwartaal.

Zodra de Amerikaanse macrozwakte toeneemt, verwachten Bank of America dat dit zich zal weerspiegelen in een afzwakkende mondiale groei. De onverschilligheid van de markt over de zwakkere Amerikaanse economie die nu heerst, zal dan mogelijk plaatsmaken voor toenemende zorgen over neerwaartse macrorisico's, denkt de bank.

Op korte termijn wordt de aandelenmarkt nog gesteund door een dovish Fed, maar zodra de zwakte op de Amerikaanse arbeidsmarkt toeneemt, verwacht Bank of America dat dit de dominante marktmotor zal worden, wat zal leiden tot stijgende risicopremies en afnemende verwachtingen voor de winst per aandeel, denken de analisten, die specifiek negatief blijven over Europese aandelen.

Bank of America houdt dan ook rekening met een daling van de Stoxx Europe 600 met 15 procent naar 450 punten in het eerste kwartaal van 2025.

De Amerikaanse bank voorspelt ook een daling van 15 procent van cyclische aandelen ten opzichte van defensieve aandelen en verlaagt het advies voor de mijnbouwsector van Overwogen naar Marktgewogen. Over luxe-aandelen, software en small versus large caps is Bank of America juist positiever geworden, met nu een Overwogen advies.