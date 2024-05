Wall Street op koers voor lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtgroene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent hoger.

De Dow Jones index lijkt maandag ook iets hoger te zullen openen en handhaaft zich daarmee boven de 40.000 punten, nadat de toonaangevende index daar vrijdag voor het eerst in de geschiedenis boven sloot.

"Deze beweging wordt niet gedreven door één sector of één aandeel", zei Gina Bolvin, voorzitter van Bolvin Wealth Management Group. "Het is echt een brede rally."

Toch waarschuwen analisten van Bank of America dat na een positieve 18 maanden de Amerikaanse macrogegevens tekenen van verzwakking vertonen en dat kan risico's voor aandelen met zich meebrengen.

Het lijkt maandag een rustige dag te worden, met een lege macro-agenda, maar analisten van Rabobank verwachten dat verschillende Fed-bankiers die vandaag aan het woord komen, mogelijk voor beweging kunnen zorgen. "Bostic, Barr, Waller, Jefferson en Mester staan allemaal op de agenda om te spreken", somde Rabobank op.

Atlanta Fed-voorzitter Raphael Bostic zei maandag dat hij nog altijd verwacht dat de Fed de rente dit jaar maar één keer zal verlagen, vermoedelijk in het vierde kwartaal.

In plaats van te focussen op het aantal verlagingen dit jaar, zei Bostic dat de hamvraag is wanneer de Fed er zeker van zal zijn dat de inflatie duidelijk op weg is naar 2 procent.

"Ik denk dat het nog wel even duurt voordat we dat zeker weten," zei Bostic, die dit jaar stemrecht heeft binnen de Fed.

Eén van de belangrijkste agendapunten deze week zijn de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, volgens ING.

"Vergeet niet dat de bijeenkomst in mei de haviken teleurstelde en dat sommige leden (zoals Neel Kashkari) sindsdien hebben geprobeerd de markten te voeden met het risico van een nieuwe renteverhoging als dat nodig zou zijn. De focus zal [bij de notulen] liggen op de redenen waarom het comité over het algemeen optimistisch blijft over desinflatie, wat een leidraad kan zijn voor de toekomstige reactiefunctie tussen data en monetair beleid", aldus de bank.

De prijzen voor zilver en goud stegen maandag aanvankelijk 1,5 tot 3,0 procent, maar die winsten liepen maandagmiddag terug. Ook de olieprijzen zaten maandagochtend in de lift, om vervolgens toch weer licht te dalen. Marktkenners wezen op het overlijden van de Iraanse president Ebrahim Raisi, die zondag bij een helikopterongeluk om het leven kwam, en zorgen over de gezondheid van de Saoedische koning Salman. ING zag echter een beperkte impact.

De euro/dollar handelde maandagmiddag licht lager op 1,0859. Volgens ING zitten de valutamarkten in rustiger vaarwater deze week, in afwachting van de belangrijke PCE-inflatie uit de VS die eind volgende week op de agenda staat en bepalend kan zijn voor het rentebeleid van de Fed.

De obligatierentes stabiliseerden maandag rond de niveaus van voor het weekend.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen in de VS is over zijn hoogtepunt, maar vooral de cijfers van Nvidia, die woensdag na het slot op Wall Street worden gepubliceerd, kunnen nog op veel aandacht van beleggers rekenen.

"Als het aandeel na de resultaten over het eerste kwartaal niet boven 950 dollar kan stijgen, kunnen handelaren dat interpreteren als een teken dat het meeste goede nieuws al is ingeprijsd", schreven analisten van CMC Markets in een vooruitblik. Nvidia noteerde maandag voorbeurs 1,3 procent hoger, na een slotkoers van 924,79 dollar op vrijdag.

JPMorgan Chase heeft de verwachting voor de nettorentebaten voor 2024 verder verhoogd. Dit maakte de Amerikaanse grootbank vandaag bekend in aanloop naar zijn beleggersdag, die maandag plaatsvindt. JPMorgan verhoogde de vooruitzichten voor de nettorentebaten dit jaar naar 91 miljard dollar. Dit is exclusief de divisie Markets. Bij de cijfers over het eerste kwartaal in april verhoogde de bank de outlook voor de nettorentebaten al van 88 naar 89 miljard dollar. Het aandeel JPMorgan noteerde voorbeurs 0,7 procent hoger.

GameStop leverde vrijdag na het openen van de boeken en de aankondiging van een aandelenemissie van 45 miljoen aandelen, bijna 20 procent in. Maandag gaat GameStop een licht lagere opening tegemoet.

Zoom Video Communications opent maandag nabeurs de boeken. Het aandeel steeg licht in de voorbeurshandel.

Li Auto noteerde voorbeurs ruim 4 procent lager. De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen kreeg in maart minder orders binnen dan verwacht en de winst daalde in het eerste kwartaal. De winst per aandeel was ook lager dan de markt had voorspeld. Aandelen van sectorgenoten als BYD, Nio en XPeng noteerden voorbeurs juist 1 tot 4 procent hoger.

Slotstanden

De Dow Jones index eindigde vrijdag met een plus van 0,3 procent op 40.003,59 punten. De S&P 500 won 0,1 procent op 5.303,27 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 16.685,97 punten.