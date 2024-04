Arcadis ontwerpt ecoducten in Oostelijke Vechtplassen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis gaat samen met de ecologen van OAK Consultants veertien faunapassages in de Oostelijke Vechtplassen in Noord-Holland ontwerpen. Dit meldde het advies- en ingenieursbedrijf maandagochtend. Arcadis krijgt de opdracht van de provincie Noord-Holland. Financiële details werden niet gemeld. Het project heeft als doel om het gebied volledig met elkaar in verbinding te brengen, aldus Arcadis. Bron: ABM Financial News

