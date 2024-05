Berenberg verhoogt koersdoel WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) Berenberg heeft het koersdoel voor WDP verhoogd van 28,00 naar 31,00 euro en handhaafde het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Kai Klose. Volgens Klose verkeert WDP in een goede conditie. Voorheen was de analist naar eigen zeggen iets te voorzichtig ten aanzien van de specialist in logistiek vastgoed. Maar na de update van WDP over het eerste kwartaal, besloot Klose zijn taxaties en koersdoel te verhogen. Een premie is volgens Klose voor WDP op zijn plaats. Tot op heden was de koersvorming dit jaar matig en Klose meent dat de markt WDP onderwaardeert, zeker met het oog op de toekomstige winstontwikkeling. De outlook van WDP van een winst per aandeel van 1,47 dit jaar en 1,50 euro volgend jaar, noemde Klose "conservatief". Bron: ABM Financial News

