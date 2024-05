Minder orders voor Sif

(ABM FN-Dow Jones)Sif heeft een lastig eerste kwartaal achter de rug, met een flink lagere winstgevendheid dan een jaar geleden, minder orders en een hoog ziekteverzuim. Dit bleek vrijdag uit de update van de Roermondse funderingsspecialist.

"Ik ben erg tevreden over de veiligheidsprestaties van de afgelopen twee kwartalen. […] Over de ziekteverzuimcijfers ben ik minder enthousiast. De vervanging van personeel dat langdurig ziek is, vergt een grote opleidingsinspanning en heeft een impact op de efficiëntie", aldus CEO Fred van Beers.

Sif waarschuwde al voor tegenwind in 2024 en de productie daalde met 12,5 procent ten opzichte van een jaar geleden tot 42 kiloton. Dat resulteerde in een omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe project gerelateerde posten, van 33,6 miljoen euro. Dat is fractioneel minder dan de 34,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

Verder boekte Sif een aangepaste EBITDA van 8,0 miljoen euro, een daling van 25,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2023

Het netto werkkapitaal was 158,3 miljoen euro negatief. Eind 2023 was dit nog 133,4 miljoen euro negatief

De kaspositie was ten opzichte van eind 2023 wel wat verbeterd, van 131,4 miljoen euro naar 140,7 miljoen euro.

Orderboek

Het orderboek was bij de jaarcijfers over 2023 nog gevuld voor 165 kiloton voor 2024 en dit is gedaald naar 125 kiloton.

Voor 2025 daalde het orderboek van 250 kiloton naar 244 kiloton. Ook werd er bij de jaarcijfers nog exclusief onderhandeld over 92 kiloton aan werk en dat is nu nog 76 kiloton.

Het totale orderboek, inclusief onderhandelingen die Sif momenteel exclusief voert met enkele potentiële klanten, is daarmee gedaald van 507 kiloton naar 445 kiloton.

In een toelichting zei Sif dat de vooruitzichten voor nieuwe opdrachten goed zijn. "Meer duidelijkheid wordt aan het einde van het jaar verwacht voor aanbestedingen in onder meer het VK, Nederland en Duitsland."

