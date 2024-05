AEX vermoedelijk afwachtend van start in aanloop naar Europese inflatiecijfers

Wall Street sloot gisteren licht lager en ook in Azië doen de beurzen een stap terug. De futures wijzen op een lagere opening voor onze hoofdindex: -0,2%. Ook het merendeel van de overige Europese beurzen lijkt lager van start te gaan.

Voor vandaag lijkt - agenda-technisch dan - de druk van de ketel. Om 11.00u krijgen we definitieve Europese inflatiecijfers. Hieronder ziet u wat de markt verwacht.

De afgelopen maanden is de inflatietrend in ieder geval wel dalende. Dat de ECB de rente binnenkort zal gaan verlagen, is inmiddels vrij duidelijk. Voor de Fed daarentegen lijkt een eerste renteverlaging verder weg. Toch is volgens menig analist een renteverlaging in de VS niet noodzakelijk, want het lijkt er steeds meer op dat de markten zich hebben verzoend met het idee dat de Fed dit jaar de rente slechts één keer of misschien wel helemaal niet verlaagt.

Zolang de bedrijfswinsten stijgen, hebben beleggers in aandelen weinig reden om op de verkoopknop te drukken. Als we het dan toch over de Fed hebben: de voorzitter van de Federal Reserve was gisteren voor het eerst op bezoek in Amsterdam op uitnodiging van de Foreign Bankers Association en IEX was erbij. Collega's Jasperien van Weerdt en Pieter Kort schreven een verslag, met daarin een handvol zaken die u moet weten. Heeft u het artikel nog niet gelezen? Klik dan hier.

De opvallendste quotes en observaties van het bliksembezoek van Jerome Powell aan Nederland, waarbij ook DNB-president Klaas Knot aanschoof. https://t.co/Ergxl3WpYX — IEX.nl (@IEXnl) May 15, 2024

Verder krijgen beleggers in de vroege ochtend Aziatische macrocijfers te verwerken. Japan komt met cijfers over de economische groei in het eerste kwartaal. Later geeft China inzicht in de cijfers over detailhandelsverkopen en de industriële productie. Corbion noteert ex-dividend (€0,61) en Sif kwam om 7.00u al met cijfers. Daar lopen we zo nog even kort doorheen. Eerst nog even kort over gisteren, want Vastned (overigens ook de stijger van de dag) kwam met een opvallend nieuwtje.

Normaliter heeft winkelbelegger Vastned bij een tussentijdse trading update namelijk niet veel te vertellen. Nu wel: het concern kondigt een fusie aan van de Nederlandse entiteit Vastned Retail en de Belgische entiteit Vastned Belgium.

Deze fusie heeft volgens het management vele voordelen en vormt volgens Reinier Walta, CEO van Vastned Retail, een belangrijke mijlpaal in de afronding van de strategische heroriëntatie. Die is vorig jaar gestart om de gevolgen van de stijgende marktrente en de afschaffing per 2025 van het Nederlandse fiscaal-vriendelijke FBI-regime het hoofd te bieden. Mocht u de analyse gemist hebben, kunt u deze hieronder lezen.

"Een belangrijke mijlpaal in de afronding van de strategische heroriëntatie" https://t.co/6Z50BSJKfp — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 16, 2024

Sif behaalt solide resultaten met verbeterde kaspositie

Sif heeft een lastig eerste kwartaal achter de rug, met een flink lagere winstgevendheid dan een jaar geleden, minder orders en een hoog ziekteverzuim. Dit bleek vrijdag uit de update van de Roermondse funderingsspecialist. De totale staalverwerking bedroeg ongeveer 42 Kton, vergeleken met 48 Kton in Q1 2023, maar de jaarprognose van 165 Kton blijft haalbaar.

De aangepaste EBITDA kwam uit op €8,0 miljoen, een daling ten opzichte van €10,8 miljoen in Q1 2023, maar nog steeds op koers voor de jaarverwachting van €35 miljoen. Het netto werkkapitaal stond aan het einde van Q1 2024 op €-158,3 miljoen, tegenover €-133,4 miljoen eind 2023. De kaspositie verbeterde naar €140,7 miljoen, vergeleken met €131,4 miljoen eind vorig jaar. Met een orderportefeuille van ongeveer 125 Kton voor de rest van 2024 en 320 Kton voor 2025 en daarna, ziet de toekomst er veelbelovend uit.

Galapagos creëert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen

Galapagos heeft 1.614.000 inschrijvingsrechten gecreëerd onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen ten gunste van bepaalde leden van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechconcern gisterenavond. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €26,90, zei het bedrijf.

Wall Street blijft dicht bij huis

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag dicht bij huis gebleven en sloten net onder de records die een dag eerder werden gevestigd. Beleggers namen een adempauze nadat een dag eerder een aantal belangrijke macrodata verschenen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden onverwacht en de inflatiecijfers bevatten geen nare verrassingen.

"Zowel de inflatie- als de detailhandelscijfers gisteren in de VS bevestigden het standpunt dat het huidige monetaire beleid restrictief genoeg is. De markten beschouwden beide data als extra bewijs dat de rente zal worden verlaagd. En als we kijken naar de Fed Fund Future voor september, is een renteverlaging tegen die tijd bijna een gegeven", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

S&P 500: -0,2%

Dow Jones: -0,1%

Nasdaq: -0,3%

Dan is er ook nog individueel bedrijfsnieuws. Cisco Systems rapporteerde eerder deze week al een beter dan verwachte omzet in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar, waarbij de overname van Splunk de resultaten een impuls gaf. De omzetverwachting bleek hoger dan verwacht. Aandelen van Cisco daalden toch 2,7%.

Baidu heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt op een licht groeiende omzet. Dat maakte het Chinese internet- en AI-bedrijf gisteren bekend. De Amerikaanse notering van Baidu steeg 1,6%. JD.com heeft in het eerste kwartaal de winst zien stijgen. Het aandeel won 2%. Ook Applied Materials wist de verwachtingen te verslaan.

Applied Materials heeft het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar boven de marktverwachting gepresteerd en ook aan de eigen verwachtingen voldaan. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse bedrijf dat apparatuur, diensten en software levert voor de productie van halfgeleiderchips. Uiteraard komt analist Hildo Laman later met een uitgebreide analyse. Opvallend was ook de daling van ASML op Wall Street: -1,5%.

Azië ook lager, maar beperkt verliezen

De Aziatische beurzen namen vrijdagochtend gas terug, maar de verliezen bleven beperkt. In China bleken de detailhandelsverkopen in april op jaarbasis met 2,3% te zijn gestegen. Dit was een flinke tegenvaller, want analisten gepolst door persbureau Reuters rekenden op een stijging van 3,8%, nadat de stijging in maart nog op 3,1% was uitgekomen.

De cijfers over de Chinese productie waren wel een meevaller. De productie steeg met 6,7% op jaarbasis na een plus van 4,5% in maart. Economen hadden volgens Dow Jones Newswires gerekend op een stijging van 5,5%.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting lager.

Europese futures wijzen op een overwegend lagere opening.

Azië eindigde overwegend in het rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 12,42.

De euro daalt tot 1,0861 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,72%.

De goudprijs stijgt met 0,2% naar $2.380 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $78,78.

Bitcoin noteert op $65,513,05.

En dan nog even dit

