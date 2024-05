Nieuwe recordomzet voor Richemont Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Richemont heeft in het boekjaar 2024 de omzet naar recordhoogtes zien stijgen, maar wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact op de resultaten. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van het Zwitserse bedrijf, dat vooral actief is in juwelen, horloges, schrijfgerei en kleding. In het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met 31 maart 2024, kwam de omzet uit op een nieuw record van 20,6 miljard euro. Dat was een stijging van 3 procent op jaarbasis. Maar gerekend tegen constante wisselkoersen was de stijging zelfs 8 procent. De operationele winst steeg 13 procent tegen constante valuta tot 4,8 miljard euro. Maar wisselkoersen zorgen ervoor dat de winst met 5,0 procent daalde. De kasstroom van 4,7 miljard euro was robuust, waardoor de balanspositie verder werd versterkt. In 2023 bedroeg de kasstroom 4,5 miljard euro. De totale winst over het jaar bedroeg 2,3 miljard euro, ondanks een verlies van 1,5 miljard euro uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. In 2023 bedroeg de winst van Richemont nog 301 miljoen euro. Nicolas Bos wordt per 1 juni de nieuwe CEO van Richemont. Hij was voorheen verantwoordelijk voor het Franse juwelenmerk Van Cleef & Arpels. Bron: ABM Financial News

