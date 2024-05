ABN AMRO verkoopt Neuflize Vie aan BNP Paribas Cardif Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO is in exclusieve onderhandelingen met BNP Paribas Cardif over de verkoop van het belang in Neuflize Vie. Dit maakte de Nederlandse bank vrijdagochtend bekend. Ook praten de twee partijen over een strategische samenwerking. Cardif is de verzekeringstak van BNP Paribas Group. Verzekeraar Neuflize Vie is een joint venture waar ABN AMRO een belang van 60 procent heeft en AXA de overige 40 procent. Cardif zou alle aandelen in Neuflize Vie willen kopen. Cardif en Neuflize Vie zouden volgens ABN AMRO samen goed zijn voor een beheerd vermogen van 25 miljard euro. De transactie is vooralsnog onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde toezichthouders en mededingingsautoriteiten, als ook van de procedures die gelden ten aanzien van de betrokken medewerkers. Indien de verkoop doorgaat, zal de transactie een marginale invloed hebben op de winstgevendheid en de risicogewogen activa van ABN AMRO, met een kleine positieve impact op de CET1 kapitaalratio van de bank. De strategische samenwerking zou ervoor moeten zorgen dat de klanten van Neuflize OBC toegang houden tot hoogwaardige verzekeringsproducten. Bron: ABM Financial News

