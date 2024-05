Lichtrode start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood.

De AEX sloot donderdag nog vrijwel onveranderd op 913,56 punten, waarbij de halfgeleiders een goede dag hadden. De andere Europese hoofdbeurzen gaven wel terrein prijs.

De Amerikaanse beurzen bleven donderdagavond dicht bij huis, en sloten net onder de records die een dag eerder werden neergezet.

Beleggers namen een adempauze, nadat woensdag nog bleek dat de inflatie in de VS in april iets sterker was afgenomen dan verwacht, hetgeen mondiaal tot een aanscherping van recordstanden op de beurzen leidde.

“Zowel de inflatie- als de detailhandelscijfers woensdag in de VS bevestigden het standpunt dat het huidige monetaire beleid restrictief genoeg is. De markten beschouwden beide cijfers als extra bewijs dat de rente zal worden verlaagd. En als we kijken naar de Fed Fund Future voor september, is een renteverlaging tegen die tijd bijna een gegeven", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Toch waarschuwde John Williams van de New York Fed donderdag dat het nog te vroeg is om de rente te verlagen. En zijn collega van de Cleveland Fed, Loretta Mester, zei dat de huidige renteniveaus nog wel even zullen aanhouden.

De markten gaan momenteel uit van 51 basispunten aan renteverlagingen door de Fed dit jaar, waarbij de verlaging in september bijna volledig is ingeprijsd, waardoor er weinig ruimte is voor een rally in staatsobligaties, aldus zakenbank Jefferies.

"Wij zijn voorstander van twee renteverlagingen door de Fed, te beginnen in september, en zien niet veel ruimte voor een [obligatie]rally vanaf de huidige niveaus." De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 4,386 procent, terwijl de tweejarige variant op 4,806 procent stond.

Niet iedereen is overtuigd van het huidige positieve marktsentiment. CEO Jamie Dimon van JPMorgan zei donderdag dat "blije praatjes" aandelen hoger stuwen, maar dat hij bij zijn standpunt blijft dat de kans op een zachte landing voor de Amerikaanse economie ongeveer de helft is van wat de markten verwachten.

Walmart rapporteerde over het afgelopen kwartaal een sterke stijging van de winst, terwijl ook de omzet in de lift zat, en de retailreus besloot om de winstverwachting voor heel het jaar iets naar boven bij te stellen. Het aandeel steeg 7,0 procent.

De Aziatische beurzen namen vrijdagochtend gas terug, maar de verliezen bleven beperkt.

De beurzen in Sydney en Seoel waren de grootste dalers met verliezen tot een procent. De Hang Seng index in Hongkong noteerde wel in het groen, met een bescheiden stijging van 0,3 procent.

In China bleken de detailhandelsverkopen in april op jaarbasis met 2,3 procent te zijn gestegen. Dit was een flinke tegenvaller, want analisten gepolst door persbureau Reuters rekenden op een stijging van 3,8 procent, nadat de stijging in maart nog op 3,1 procent was uitgekomen.

De cijfers over de Chinese productie waren wel een meevaller. De productie steeg met 6,7 procent op jaarbasis na een plus van 4,5 procent in maart. Economen hadden volgens Dow Jones Newswires gerekend op een stijging van 5,5 procent.

De Chinese economie laat de afgelopen maanden gemengde signalen zien. De export zit weer duidelijk in de lift, maar de binnenlandse vraag blijft onder druk staan, vooral door de geplaagde vastgoedsector, die kampt met veel leegstand en dalende prijzen.

Vanochtend koerste de olie-future in de Aziatische handel 0,2 procent hoger, na een stijging van 0,8 procent naar 79,23 dollar per vat donderdagavond in New York.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de inflatie in de eurozone in april en de index van leidende indicatoren in de VS.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO verkoopt het belang in levensverzekeraar Neuflize Vie aan BNP Paribas Cardif.

Sif bleek een lastig eerste kwartaal achter de rug te hebben, met een flink lagere winstgevendheid dan een jaar geleden, minder orders en een hoog ziekteverzuim.

NX Filtration tekende een contract met SAPAL voor een grote watercentrale in Mexico. NX Filtration gaat zijn membraantechnologie voor deze centrale leveren.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,2 procent op 5.297,10 punten en de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 39.869,38 punten, nadat de index eerder in de sessie voor het eerst even boven de 40.000 punten uitkwam. De Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 16.698,32 punten.