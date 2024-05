Aziatische beurzen doen stap terug

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen namen vrijdagochtend gas terug, maar de verliezen bleven beperkt.

De beurzen in Sydney en Seoel waren de grootste dalers met verliezen tot een procent. De Hang Seng index in Hongkong noteerde wel in het groen, met een bescheiden stijging van 0,3 procent.

In China bleken de detailhandelsverkopen in april op jaarbasis met 2,3 procent te zijn gestegen. Dit was een flinke tegenvaller, want analisten gepolst door persbureau Reuters rekenden op een stijging van 3,8 procent, nadat de stijging in maart nog op 3,1 procent was uitgekomen.

De cijfers over de Chinese productie waren wel een meevaller. De productie steeg met 6,7 procent op jaarbasis na een plus van 4,5 procent in maart. Economen hadden volgens Dow Jones Newswires gerekend op een stijging van 5,5 procent.

De Chinese economie laat de afgelopen maanden gemengde signalen zien. De export zit weer duidelijk in de lift, maar de binnenlandse vraag blijft onder druk staan, vooral door de geplaagde vastgoedsector, die kampt met veel leegstand en dalende prijzen.

De Amerikaanse beurzen bleven donderdagavond dicht bij huis, en sloten net onder de records die een dag eerder werden neergezet.

Beleggers namen een adempauze, nadat woensdag nog bleek dat de inflatie in de VS in april iets sterker was afgenomen dan verwacht, hetgeen mondiaal tot een aanscherping van recordstanden op de beurzen leidde.

Vanochtend koerste de olie-future in de Aziatische handel 0,2 procent hoger, na een stijging van 0,8 procent naar 79,23 dollar per vat donderdagavond in New York.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening.