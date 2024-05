Engie weet omzetdaling goed op te vangen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Engie

(ABM FN) Engie heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet hard zien dalen, maar wist de winstgevendheid op peil te houden en de vrije kasstroom zelfs flink op te voeren. Dit maakte het Frans energiebedrijf vrijdagochtend bekend. "Een uitstekende start van 2024 […] ondanks de marktomstandigheden van lagere prijzen en volatiliteit", zei CEO Catherine MacGregor in een toelichting. Engie realiseerde in het eerste kwartaal een omzet van 22,0 miljard euro. Dat is bijna een kwart minder dan de 29,2 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De EBIT exclusief kernenergie bedroeg 3,7 miljard euro. Dat een daling van 3,2 procent op jaarbasis. De operationele kasstroom is wel fors gestegen, van 3,8 miljard naar 5,1 miljard euro. De schuldratio noteerde eind maart op 2,9. De outlook voor 2024 werd vrijdag door Engie bevestigd, met een verwachte netto recurrent resultaat van 4,2 miljard tot 4,8 miljard euro. Bron: ABM Financial News

