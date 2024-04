Airbus ziet omzet en winst stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Airbus heeft in het eerste kwartaal van 2024 een hogere omzet en winst geboekt en handhaafde de outlook. Dit maakte de Europese vliegtuigbouwer donderdag nabeurs bekend. "We hebben de resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 behaald tegen de achtergrond van een operationele omgeving die geen teken van verbetering vertoont. De geopolitieke spanningen en de spanningen in de toeleveringsketen blijven bestaan. In deze context hebben we 142 commerciële vliegtuigen geleverd", zei Guillaume Faury, CEO van Airbus, in een toelichting op de cijfers. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal een omzet van 12,8 miljard euro, een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst steeg met 28 procent tot 595 miljoen euro. Airbus' eigen maatstaf voor winstgevendheid, de aangepaste EBIT, daalde wel met 25 procent tot 577 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus hadden een nettowinst van 631 miljoen euro en een aangepaste EBIT van 789 miljoen verwacht op een omzet van 12,9 miljard euro. De vrije kasstroom was vóór klantenfinanciering was 1,8 miljard euro negatief. Outlook onveranderd Voor 2024 verwacht Airbus een aangepaste EBIT tussen 6,5 en 7,0 miljard euro. In 2023 was dit 5,8 miljard euro, een plus van 4 procent ten opzichte van 2022. De vrije kasstroom vóór fusies, overnames en klantfinanciering, wordt geraamd op ongeveer 4 miljard euro. Het bedrijf verwacht verder 800 commerciële vliegtuigen af te leveren in 2024. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.