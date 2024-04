AEX lager gesloten na tegenvallers uit VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd, na tegenvallende macro-economische data uit de VS.

De AEX sloot uiteindelijk 0,4 procent lager op 870,27 punten.

Hoewel de dag voorzichtig begon, kregen de financiële markten om half drie een koude douche te verwerken, nadat de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal veel lager uitviel dan verwacht met 1,6 procent. In het vierde kwartaal groeide de economie nog met 3,4 procent.

Wat in het rapport echter vooral opviel was dat de consumentenprijzen met 3,4 procent zijn gestegen in het eerste kwartaal. Dat was ruim boven de stijging van 1,8 procent in het voorgaande kwartaal. En de kernprijzen namen met 3,7 procent toe. Dat was 2,0 procent in het laatste kwartaal van 2023.

"Dit betekent dat de PCE-kerninflatie voor maart morgen ook hoger uitvalt dan verwacht", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. Het zwakke groeicijfer wijst erop dat het momentum in de economie harder afneemt dan verwacht. "Maar dat is blijkbaar voor de markten van latere zorg", aldus Marey.

Volgens de FedWatch Tool van CME houdt de markt nu pas in juli voor het eerst voorzichtig rekening met een renteverlaging, maar de kansen slinken. Mogelijk verlaagt de Fed de rente dit jaar twee keer, maar de kans op slechts één verlaging lijkt het grootst.

Wat ook niet meehielp was de koersval van Meta, met 12,9 procent na de cijfers van woensdagavond. Nabeurs staan onder meer Alphabet en Microsoft op de agenda.

De olieprijzen daalden licht, nu de zorgen over een mogelijk terugval van de Amerikaanse economie stijgen. Dit weegt zwaarder dan de angst voor nieuwe conflicten in het Midden-Oosten. De prijs voor een vat Brent olie daalde 0,4 procent naar 87,70 dollar.

De rentes liepen verder op. In Duitsland noteerde de tienjarige staatsobligatie 5 basispunten hoger op 2,63 procent. In de VS liep de tienjaarsrente op naar 4,71 procent en kwam de tweejaarsrente zelfs weer even boven de 5 procent uit.

De euro/dollar hield zich relatief rustig en steeg licht naar 1,0716.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kregen de kwartaalcijfers van zwaargewicht Unilever een positief onthaal. Het aandeel sloot 5,9 procent hoger na rapportering van een meevallende onderliggende groei. Jefferies sprak van goede cijfers.

De duimen gingen daarentegen flink omlaag voor Adyen, na een volgens Jefferies tegenvallende omzet. De reden daarachter is volgens Degroof Petercam dat Adyen vooral groeit bij zijn grootste klanten, waar de take rate lager ligt. Het aandeel sloot maar liefst 18,4 procent lager.

Ook Akzo Nobel verloor terrein en moest 0,7 procent inleveren na een koersdoelverlaging van ING.

Besi kreeg aanvankelijk ook stevig klop en daalde in de ochtend meer dan 8 procent, na melding van een zwakke orderinstroom in het afgelopen kwartaal. Op basis van de afgegeven outlook voor het tweede kwartaal, denkt Degroof dat analisten hun winsttaxaties flink zullen gaan verlagen. Het aandeel wist uiteindelijk het verlies enigszins te beperken en sloot 2,2 procent lager.

In de AMX ging Flow Traders aan kop na cijfers met een winst van 2,3 procent. Het bedrijf profiteerde afgelopen kwartaal van de handel in crypto. Fugro won daarnaast na cijfers 2,1 procent. KBC Securities en Degroof Petercam verhoogden hun koersdoel voor de bodemonderzoeker.

WDP koerste 4,9 procent lager na een ex-dividend notering en had ook Alfen een moeilijke dag en verloor 4,4 procent

In de AScX won Renewi 4,7 procent. Renewi benadrukte voorbeurs dat de jaarcijfers conform de begin dit jaar verlaagde verwachtingen zullen uitkomen en in lijn met de marktverwachtingen. B&S Group won 2,9 procent.

CM.com verloor 3,7 procent en de rode lantaarn was voor Vivoryon met een verlies van 8,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurs noteerden de beurzen op Wall Street in het rood. De toonaangevende S&P 500 verloor 1,2 procent, de Nasdaq 1,6 procent en de Dow Jones verloor 1,5 procent.

