Meer winst en omzet bij Comcast

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft over het eerste kwartaal meer omzet en winst geboekt en de aangepaste winst per aandeel overtrof de verwachtingen. Dit bleek donderdagmiddag uit cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. De aangepaste nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 4,17 miljard dollar, of 1,04 dollar per aandeel, tegen 3,87 miljard dollar, of 0,92 dollar per aandeel een jaar eerder. De verwachting lag op 0,99 dollar per aandeel. Op niet-aangepaste basis bedroeg de winst 3,86 miljard dollar tegen 3,83 miljard dollar een jaar eerder. Het aantal klanten voor breedbandinternet daalde met 65.000. Comcast kreeg er over de verslagperiode 289.000 mobiele aansluitingen bij. De omzet bedroeg 30,06 miljard dollar tegen 29,69 miljard een jaar eerder. De vrije kasstroom steeg met 19,4 procent tot 4,54 miljard dollar. Er werd in het eerste kwartaal voor in totaal 3,6 miljard dollar aan de aandeelhouder uitgekeerd in de vorm van dividend en via de inkoop van aandelen. Het aandeel opent donderdag naar verwachting een procent hoger. Bron: ABM Financial News

