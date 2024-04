Deutsche Bank boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt, door kostenbeheersing en aantrekkende inkomsten uit investment banking. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Duitse zakenbank. De nettowinst steeg op jaarbasis met 10 procent tot 1,28 miljard euro. De opbrengsten stegen licht, van 7,68 miljard naar 7,78 miljard euro. Hogere fee-inkomsten compenseerden voor lagere rente-inkomsten, die het gevolg waren van stabiliserende marktrentes. Analisten voorspelden vooraf een winst na belastingen van 1,38 miljard euro. Dit cijfer kwam uit op 1,45 miljard euro. Ook de opbrengsten vielen wat hoger uit dan de analistenconsensus van 7,71 miljard euro, die de bank zelf had samengesteld. Bij investment banking stegen de opbrengsten met 13 procent tot 3,05 miljard euro. De bank voor grootzakelijke klanten en de private banking-onderdelen boekten juist minder inkomsten. Ook Amerikaanse zakenbanken meldden over het afgelopen kwartaal hogere inkomsten uit investment banking. Bron: ABM Financial News

