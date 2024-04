Adyen ziet volumes fors stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in het eerste kwartaal fors hogere volumes en omzetten gerealiseerd. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van het Amsterdamse fintechbedrijf. Het verwerkt betaalvolume kwam uit op 297,8 miljard euro, goed voor een groei op jaarbasis van 46 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten vooraf op 281 miljard euro. Dit was wel minder dan de 301 miljard euro uit het vierde kwartaal van vorig jaar. Adyen profiteerde van een volumegroei dankzij een bestaande digitale klant, terwijl ook bij andere grote klanten sprake was van hogere volumes. Bij Digital stegen de volumes met 51 procent en bij Unified Commerce met 30 procent. Bij Platforms steeg het betaalvolume met 55 procent. Exclusief eBay was er zelfs sprake van een groei met 116 procent. De omzet trok met 21 procent op jaarbasis aan tot 438 miljoen euro. Adyen sprak van momentum in Noord-Amerika, dat nog altijd de snelst groeiende regio is. De omzet werd door analisten voorzien op 442 miljoen euro. In het vierde kwartaal boekte Adyen nog een omzet van 473 miljoen euro. Adyen wil in de periode 2024 tot en met 2026 de omzet jaarlijks nog steeds met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien en de EBITDA-marge moet in 2026 weer boven de 50 procent liggen. Verder zal Adyen ongeveer 5 procent van de netto-omzet blijven inzetten voor investeringen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.