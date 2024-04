Flinke koerswinsten in Azië Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten woensdagochtend overtuigend hoger. De Japanse Nikkei-index won 2,3 procent op 38.399,27 punten, terwijl de Hang Seng-index 2,0 procent aantrok tot 17.161,94 punten. De beurzen in Shanghai hielden de winsten beperkt met een plus van 0,4 procent op 3.032,94 punten. Daarmee traden de Aziatische markten in het voetspoor van Wall Street, dat dinsdag voor de tweede dag op rij winsten boekte. Diverse bedrijven, waaronder General Motors, UPS en GE Aerospace, werden beloond voor hun goede kwartaalcijfers. Beleggers hopen dat de cijfers van techreuzen in de komende dagen zullen overtuigen. Ook de Europese beurzen lijken vanochtend een positieve opening tegemoet te gaan. "Het is echt wachten op de bedrijfsresultaten van grote namen als Tesla, Meta Platforms, Alphabet en Microsoft", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op dinsdag. Tesla rapporteerde dinsdagavond nabeurs een scherpe daling van de winst in het afgelopen kwartaal, terwijl de omzet ook terugliep. De fabrikant van elektrische auto's wil nu eerder dan verwacht goedkopere modellen lanceren. Het aandeel schoot nabeurs ruim 13 procent omhoog. Bron: ABM Financial News

