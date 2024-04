Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger nu een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten vooralsnog niet aan de orde lijkt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een stijging van 0,7 procent naar 503,70 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,8 procent op 17.990,97 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 8.067,04 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 8.046,42 punten. De markt heeft de zorg over een escalatie van de situatie in het Midden-Oosten voor nu van zich afgeschud en pikt aandelen op. "Beleggers kopen de dips", aldus experts van ING. Olie werd dinsdag duurdre. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 82,19 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 87,33 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0664. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0647 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0652 op de borden. Bedrijfsnieuws Anglo American verlaagde de productie-outlook en verhoogde tegelijkertijd de outlook voor de kosten voor de diamantwinning. De koers van het aandeel noteerde 5,3 procent lager. SAP is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken vanwege een eenmalige last van 2,2 miljard euro, terwijl de omzet steeg. De omzetgroei kwam overeen met de verwachtingen. Het aandeel noteerde dinsdag 3,4 procent hoger. Pirelli handhaafde de outlook voor het hele boekjaar, ofschoon Stifel-analisten wel denken dat de volumegroei aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Pirelli noteerde 0,5 procent lager. Renault boekte over het eerste kwartaal een hoger dan verwachte omzet en bevestigde de outlook voor het gehele boekjaar. Renault noteerde 0,7 procent lager. AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal van 2024 beter gepresteerd dan verwacht en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. JPMorgan vond de cijfers solide. Het aandeel verloor dinsdag deondanks 5,4 procent. Randstad presteerde in het eerste kwartaal van 2024 met de omzet beter dan voorzien, maar kwam met het onderliggende resultaat licht onder de prognoses van analisten uit en zag dat de druk op de activiteiten in het eerste kwartaal ook in april aanhield. Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Randstad verlaagd van 45,00 naar 43,00 euro met handhaving van het Reduceren advies. Het aandeel daalde 5,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,9 procent tot 5.010,60 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 38.239,98 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 15.451,31 punten. Bron: ABM Financial News

