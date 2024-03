Europese beurzen openen naar verwachting hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, op de laatste handelsdag van deze week.

IG voorziet een openingswinst van 45 punten voor de Duitse DAX, een plus van 29 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 37 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag in het groen gesloten.

De winsten op de beurzen bleven beperkt vanwege de toegenomen voorzichtigheid in de markt in aanloop naar de inflatiecijfers uit de VS en de eurozone, die van invloed zijn op het rentebeleid van de centrale banken.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in maart is verbeterd. De index steeg met 0,6 punt naar -14,9.

"Het sentiment verbetert langzaam voor de economie van de eurozone, Het einde van een lange periode van stagnatie in de eurozone komt dichterbij nu bedrijven optimistischer worden over de komende maanden", zei econoom Bert Colijn van ING, eraan toevoegend dat ook de inflatieverwachtingen voor de dienstensector gunstiger worden, wat het standpunt van de ECB zal bevestigen dat de rente omlaag kan.

Ook in Frankrijks steeg het consumentenvertrouwen. De vertrouwensindex kwam uit op 91 tegen 90 in februari.

De consumentenprijzen in Spanje zijn in maart op jaarbasis gestegen met 3,2 procent, tegen 2,8 procent een maand eerder. Daarmee was de stijging iets kleiner dan economen hadden gevreesd. De kerninlfatie daalde.

De Riksbank heeft de rente woensdag ongewijzigd gelaten op 4,00 procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Zalando ongeveer 4,5 procent, Bayer steeg ongeveer 4 procent, terwijl Sartorius bijna 2 procent verloor.

In Parijs won Orange 1,7 procent, Carrefour steeg 1,4 procent en Schneider Electric verloor bijna 3 procent.

Universal Music Group heeft een deal gesloten om de komende tien jaar muziek van het op K-pop gerichte muzieklabel HYBE te distribueren. De bedrijven gaan samenwerken op het gebied van artiestenpromotie en marketing in Noord-Amerika. De koers van UMG noteerde 1,0 procent hoger.

ING is gestart met het volgen van Wolters Kluwer met een koopadvies en een koersdoel van 170,00 euro. ING verwacht een verdere groeiversnelling en margegroei, die de winst per aandeel moeten ondersteunen. Wolters Kluwer sloot 0,7 procent hoger.

Hennes & Mauritz publiceerde beter dan verwachte cijfers over het afgelopen kwartaal, maar de outlook vonden analisten van Bernstein erg ambitieus. De koers eindigde desondanks ruim 15 procent hoger.

Euro STOXX 50 5.081,74 (+0,4%)

STOXX Europe 600 511,75 (+0,1%)

DAX 18.477,09 (+0,5%)

CAC 40 8.204,81 (+0,3%)

FTSE 100 7.931,98 (0,0%)

SMI 11.705,71 (+0,2%)

AEX 879,10 (+0,1%)

BEL 20 3.832,99 (+0,7%)

FTSE MIB 34.759,69 (+0,2%)

IBEX 35 11.111,30 (+1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag rond de slotkoersen van gisteren, toen er nog een groen slot was.

De Amerikaanse benchmarks wisten gisteren gedurende de loop van de dag de vroege winsten grotendeels vast te houden en hielden het momentum gaande tijdens de middaghandel, toen de Dow Jones Industrial Average en de S&P 500 hun driedaagse verliesreeks leken te gaan doorbreken.

Intussen wachten beleggers op de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers in de hoop dat die enige duidelijkheid zullen verschaffen over de richting van het monetair beleid van de Federal Reserve.

Het PCE-rapport verschijnt vrijdag, wanneer de Amerikaanse en Europese markten vanwege Goede Vrijdag zijn gesloten, "wat een uitdagende situatie voor beleggers oplevert, aangezien de markten pas maandag weer opengaan", merkte CMC Markets op.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,7 procent. De marktindex daalde van 198,2 naar 196,8.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,27 dollar lager op 81,35 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers, gevolgd door de inkoopmanagersindex Chicago, de aanstaande woningverkopen en het consumentenvertrouwen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Direct Digital Holdings kelderde circa 38 procent, na een verlies van 0,08 dollar per aandeel over het vierde kwartaal, in plaats van een winst van 0,26 dollar waar analisten op rekenden. Het aandeel sloot dinsdag al 8 procent lager.

Farmaciereus Merck won circa 5,0 procent. Winrevair, een middel tegen hoge bloeddruk, kreeg goedkeuring van de Amerikaanse medische waakhond FDA.

Intel stimuleerde de rally van woensdag met een winst van bijna 4,0 procent. Caterpillar, Apple en Boeing droegen ook aanzienlijk bij aan de rally met winsten van elk circa 2,0 procent.

GameStop stelde teleur met cijfers over het vierde kwartaal en het aandeel noteerde circa 15 procent lager.

Robinhood steeg ongeveer 3,0 procent, nadat de online broker dinsdag zijn nieuwe Robinhood Gold Card met een reeks functies lanceerde, waaronder 3 procent cashback op alle aankopen.

S&P 500 index 5.248,49 (+0,9%)

Dow Jones index 39.760,08 (+1,2%)

Nasdaq Composite 16.399,52 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. China deed het goed, in de hoop dat de Chinese centrale bank wellicht met nieuwe stimuleringen komt.

Nikkei 225 40.128,10 (-1,6%)

Shanghai Composite 3.019,01 (+0,9%)

Hang Seng 16.657,57 (+1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0822. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0825 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0821 op de borden.

USD/JPY Yen 151,35

EUR/USD Euro 1,0822

EUR/JPY Yen 163,78

MACRO-AGENDA:

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VK)

09:55 Werkloosheid - Maart (Dld)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Maart (VS)

15:00 Aanstaande woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Maart def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten