Europese beurzen vlak rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag vlak op een tot nog toe rustige handelsdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 511,32 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,4 procent naar 18.451,51 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 8.196,57 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.907,82 punten. Het beeld op de Europese beurzen wordt vooral bepaald door de macro-economische agenda, die vooral op vrijdag voor wat beweging kan zorgen. Dan komt Frankrijk met inflatiecijfers naar buiten. In de middag is er in de VS de PCE-inflatie, een cijfer waar de Fed zich door laat leiden. "Het wachten is op de Amerikaanse inflatie en de commentaren daarop van centrale bankiers", aldus valutabroker Tickmill Group. Olie noteerde woensdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 81,02 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 85,03 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0830. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0824 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0827 op de borden. Bedrijfsnieuws Universal Music Group heeft een deal gesloten om de komende tien jaar muziek van het op K-pop gerichte muzieklabel HYBE te distribueren. De bedrijven gaan samenwerken op het gebied van artiestenpromotie en marketing in Noord-Amerika. De koers van UMG noteerde 0,3 procent hoger. ING is gestart met het volgen van Wolters Kluwer met een koopadvies en een koersdoel van 170,00 euro. ING verwacht een verdere groeiversnelling en margegroei, die de winst per aandeel moeten ondersteunen. Wolters Kluwer noteerde 1,2 procent hoger. IMCD Benelux heeft Gova Ingredients overgenomen. Het aandeel noteerde 0,9 procent hoger. Hennes & Mauritz publiceerde beter dan verwachte cijfers over het fiscale eerste kwartaal, maar de outlook vond Bernstein erg ambitieus. De koers noteerde desondanks 11 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 index sloot dinsdag 0,3 procent lager op 5.203,58 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 39.282,33 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent en sloot op 16.315,70 punten. Bron: ABM Financial News

