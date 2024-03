Europese beurzen kleuren groen rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur licht hoger. De Stoxx Europe 600 index steeg fractioneel op 504,97 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 17.983,77 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,1 procent bij een stand van 8.174,15 punten. De Britse FTSE ging ook 0,1 procent hoger op 7.737,58 punten.

Het is een relatief rustig begin van een week die in het teken staat van een groot aantal rentebesluiten.

"Centrale banken staan deze week in de spotlight. We kunnen rekenen op een monetair besluit in China, Australië, Zwitserland, Indonesië, Noorwegen, Turkije, Taiwan, Rusland, Brazilië en Mexico", zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

Vermoedelijk zal de Bank of Japan de rente dinsdag voor het eerst sinds 2016 aanpassen. De markt rekent in toenemende mate op een verhoging naar 0,00 procent, vanaf het huidige niveau van 0,1 procent negatief.

Experts van Jefferies denken dat een renteverhoging van 10 basispunten naar 0,00 procent een "milde marktreactie" zou uitlokken. Een grotere verhoging met 20 basispunten die de rente naar 0,1 procent brengt, "zou echter een heftigere reactie van de markt kunnen uitlokken", met het risico van een verkoopgolf van aandelen en een Japanse yen die in waarde stijgt, aldus Jefferies.

Woensdagavond is het de beurt aan de Federal Reserve, die ook een nieuwe dot plot en economische ramingen zal vrijgeven. Wijzigingen in de rente worden nog niet verwacht, nu de inflatie hardnekkig blijft, iets dat afgelopen week in actuele cijfers over de consumenten- en producentenprijzen werd bevestigd.

Donderdag staan de rentebesluiten van de Zwitserse, Noorse, Turkse en Britse centrale banken op het programma.

"De nadruk zal liggen op de guidance van de Bank of England en de stemverdeling", schreven economen van de Japanse bank Nomura in een vooruitblik op het Britse rentebesluit. Wijzigingen in de Bank Rate worden niet verwacht.

De Aziatische beurzen kleurden maandagochtend groen, na meevallende cijfers over de Chinese industrie en detailhandel. Inflatiecijfers uit de eurozone toonden een bevestiging van de dalende inflatietrend. In februari stegen de consumentenprijzen met 2,6 procent op jaarbasis, van 2,8 procent in januari. De kerninflatie koelde af van 3,3 tot 3,1 procent.

Verder had de eurozone in januari een handelsoverschot van 11,4 miljard euro, tegenover een tekort van 32,6 miljard euro in dezelfde maand een jaar eerder. De export steeg in januari met 2,1 procent, terwijl de import met 4,0 procent daalde.

De euro/dollar handelde maandag aan het einde van de ochtend licht hoger op 1,0900. WTI-olie kostte bijna 82 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde stabiel op 4,31 procent en de Duitse variant steeg licht, naar 2,47 procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Zalando goede zaken, met een koerswinst van ruim 3 procent en ook Siemens Energy kon ruim 3 procent bijschrijven. Concurrent van Zalando, Adidas, leverde juist 2 procent in.

Vonovia, vorige week nog de gebeten hond na teleurstellende cijfers, won eveneens 3 procent. Verder zaten autofabrikanten in de DAX in de lift.

In Parijs steeg Unibail-Rodamco-Westfield ruim een procent en wisten ook autobouwers Renault en Stellantis te stijgen. Alstom ging aan kop in de CAC 40, met een winst van ruim 8 procent.

Aandelen van luxefabrikanten als L'Oréal. Kering en EssilorLuxottica noteerden in het rood op de Franse beurs.

Halfgeleideraandelen stonden afgelopen week onder druk, maar noteerden maandag overwegend in het groen. In Amsterdam won Besi 2,5 procent terrein. Signify ging 3 procent hoger nadat Barclays het aandeel op de kooplijst zette.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden rond het middaguur 0,3 procent hoger en ook de Nasdaq-futures noteerden in het groen. De Dow Jones index lijkt vooralsnog licht lager te zullen openen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,7 procent op 5.117,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 38.714,77 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 15.973,17 punten. Op weekbasis verloren de drie indexen ook terrein.