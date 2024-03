Hogere winst en omzet voor Lennar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lennar heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Amerikaanse huizenbouwer. Co-CEO Stuart Miller sprak van een sterk kwartaal. "Hoewel de betaalbaarheid [van woningen] nog steeds op de proef wordt gesteld door rentebewegingen, bleven kopers reageren op hogere verkoopprikkels, wat resulteerde in een stijging van 28 procent aan nieuwe orders en een stijging van 23 procent in onze opleveringen op jaarbasis", voegde hij toe. Lennar boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 719,3 miljoen dollar, ofwel 2,57 dollar per aandeel, in vergelijking met 596,5 miljoen dollar, ofwel 2,06 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 6,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder, naar 7,3 miljard dollar het afgelopen kwartaal. De nieuwe orders stegen met 28 procent naar 18.176 woningen, terwijl de waarde van de nieuwe orders steeg met 21 procent tot 7,7 miljard dollar. De zogenaamde backlog bedroeg 16.270 woningen met een waarde van 7,4 miljard dollar. De brutomarge op de woningverkopen bedroeg 21,8 procent en de nettomarge kwam uit op 13,6 procent. Outlook Lennar verwacht in het lopende kwartaal 19.000 tot 19.500 nieuwe woningen op te leveren tegen een gemiddelde verkoopprijs van 420.000 tot 425.000 dollar. Het aandeel Lennar noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 0,9 procent lager. Bron: ABM Financial News

