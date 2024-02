Beursblik: Allfunds groeit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft een positief jaarresultaat laten zien, dankzij de waardestijging van de klantbeleggingen en de aanwas van nieuwe klanten. Dat stelde ING donderdag in een rapport. Het geadministreerd vermogen van Allfunds groeide vorig jaar sterker dan verwacht, dankzij 32 miljard euro aan positieve marktresultaten, deels tenietgedaan door een netto-uitstroom van klantgelden van bestaande klanten van 3,7 miljard euro. Die uitstroom werd echter ruimschoots goedgemaakt door 27,9 miljard euro aan gelden van nieuwe klanten. De omzetgroei bedroeg 18,6 procent tot 280 miljoen, terwijl de consensus op 270 miljoen euro mikte. De aangepaste EBITDA steeg met 15,7 procent, met een meevallende marge van 67,0 procent. De consensusverwachting was 64 procent, stelde ING. Ook de aangepaste nettowinst van 113 miljoen euro was ruim boven de consensusverwachting van 100 miljoen euro. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 7,30 euro voor Allfunds. Het aandeel stond donderdag 5,7 procent hoger op 6,70 euro. Bron: ABM Financial News

