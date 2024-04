Alfen hervat levering transformatorstations Pacto Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM

(ABM FN-Dow Jones) Alfen en netbeheerder Liander zijn een nieuwe productiemethode overeengekomen om vocht in de transformatorstations van Pacto te voorkomen. Dit meldde Alfen maandagochtend, nadat het bedrijf begin deze maand nog vochtproblemen meldde in de middenspanningsruimtes. Daarnaast is de levering van Pacto transformatorstations door Alfen sinds half april hervat door het nabewerken van geproduceerde transformatorstations die nog niet geïnstalleerd waren, zei Alfen maandag. "De hoogste prioriteit van Alfen was het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe productiemethode om vocht te voorkomen en de levering van nieuwe Pacto transformatorstations aan Liander te hervatten", aldus het bedrijf. Liander heeft de nieuwe productiemethode van Alfen medio april goedgekeurd. Alfen verwacht de productie gedurende 2024 op te schalen om de vertragingen van het eerste halfjaar in te halen. Terwijl de productie weer op het normale niveau komt, zullen Alfen en Liander de betrouwbaarheid van de onderstations in Pacto blijven bewaken, zei het bedrijf. Geen impact op outlook De tijdelijke productiestop van Pacto onderstations voor Liander en de daaropvolgende opvoering van de productie zal geen impact hebben op de doelstelling om dit jaar een omzetgroei van 20 procent te halen bij Smart Grid Solutions, zei Alfen maandag. Daarnaast schat het bedrijf de totale kostenimpact op ongeveer 5 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

