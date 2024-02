Ahold Delhaize voldoet aan verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2023 meer omzet behaald ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl de marge ook verbeterde, waarmee werd voldaan aan de verwachtingen van analisten. Dit bleek uit de cijfers die het supermarktbedrijf voorbeurs publiceerde.

"Een solide jaareinde", aldus CEO Frans Muller woensdag. De topman merkte op dat het afgelopen jaar “elke steen werd omgedraaid” en dat er voor meer dan 1,25 miljard euro aan besparingen werden gerealiseerd. Dat is 29 procent meer dan een jaar eerder en ook "significant meer" dan verwacht.

Ahold behaalde een kwartaalomzet van 23,0 miljard euro. Dat is nipt meer dan de 22,9 miljard euro waarop analisten hadden gerekend. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 21,9 miljard euro en in het vierde kwartaal van 2022 boekte Ahold een omzet van 23,4 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam afgelopen kwartaal opnieuw uit de Verenigde Staten met 13,8 miljard euro. De analistenconsensus schatte dit op 13,9 miljard euro.

Europa droeg 9,2 miljard euro bij aan de groepsomzet. Voor Europa werd gerekend op een omzet van ruim 9 miljard euro.

Op vergelijkbare basis daalde de omzet in de VS met 1,0 procent, terwijl die in Europa groeide met 6,5 procent. Analisten rekenden op een daling van 1,1 procent in de VS en een groei van 5,1 procent in Europa.

De onderliggende marges bedroegen 5,2 procent in de VS en 3,7 procent in Europa. In het derde kwartaal was dit nog respectievelijk 4,2 en 3,5 procent. Analisten rekenden op 4,5 en 3,8 procent voor de VS en Europa.

De operationele winst van Ahold kwam in het vierde kwartaal uit op 675 miljoen euro, minder dan de 830 miljoen euro volgens de analisten. Dat was 625 miljoen in het derde kwartaal en 1.167 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022.

Onderliggend was de operationele winst 996 miljoen euro met een marge van 4,3 procent. De analisten rekenden op een operationele winst van 913 miljoen euro met een marge van 4,0 procent.

De marge lag in het derde kwartaal van 2023 op 3,8 procent en in het vierde kwartaal van 2022 op 4,4 procent.

Onder de streep resteerde er voor Ahold een winst van 451 miljoen euro, terwijl analisten op 550 miljoen euro voor het vierde kwartaal rekenden. In het derde kwartaal werd een nettowinst behaald van 394 miljoen euro.

Jaarcijfers

In heel 2023 behaalde Ahold een omzet van 88,6 miljard euro op een nettowinst van 1,9 miljard euro. De onderliggende operationele winst bedroeg 3,6 miljard euro met een marge van 4,1 procent.

Voor afgelopen jaar mikte de consensus ook op een groepsomzet van 88,6 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,0 miljard euro. De onderliggende operationele winst zou volgens de analisten uitkomen op ongeveer 3,5 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent, gelijk aan de verwachting van Ahold zelf.

De onderliggende winst per aandeel schatte Ahold in op een iets lager niveau ten opzichte van 2022, toen 2,55 euro. Analisten rekenden op 2,46 euro. Woensdag presenteerde de supermarktketen een winst van 2,54 euro per aandeel.

Verder meldde Ahold een vrije kasstroom van 2,43 miljard euro, hetgeen nipt meer is dan de door de onderneming zelf afgegeven bandbreedte van 2,2 tot 2,4 miljard euro. De consensus lag op ruim 2,3 miljard euro.

Ahold zal over 2023 een dividend uitkeren van 1,10 euro per aandeel. Eerder werd al een aandeleninkoop aangekondigd van 1 miljard euro.

Outlook

Voor 2024 rekent Ahold op een onderliggende operationele marge van meer dan 4 procent, ondersteund door het kostenbesparingsprogramma van de supermarktketen van meer dan 1 miljard euro.

De onderliggende winst per aandeel schat Ahold voor 2024 op hetzelfde niveau als in 2023. “Onze winstverwachting impliceert verdere groei en een sterke onderliggende operationele prestatie”, aldus de onderneming.

De vrije kasstroom schat Ahold in op ongeveer 2,3 miljard euro en de investeringen op 2,2 miljard euro.

Voor 2024 gaat de markt uit van een groepsomzet van 89,9 miljard euro, een nettowinst van 2,3 miljard euro en een onderliggende winst per aandeel van 2,53 euro.

De onderliggende operationele winst zal dit jaar volgens de analisten uitkomen op ongeveer 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent.

Hoewel UBS van mening is dat Ahold een sterke marktpositie heeft, verwacht de bank dat de uitdagende marktontwikkelingen aanhouden in de eerste helft van dit jaar. De marges in de VS zullen bovendien onder druk blijven, waarschuwde de Zwitserse bank onlangs in een rapport, waarbij het aandeel Ahold Delhaize van de kooplijst werd gehaald.

De analisten sluiten een herstel in de tweede jaarhelft niet uit, geholpen door een makkelijke vergelijkingsbasis en verbeterde marges als gevolg van de maatregelen die de supermarktketen momenteel doorvoert.

UBS verwacht dat het lopende eerste kwartaal het moeilijkste kwartaal van het jaar wordt, met een moeilijke vergelijkingsbasis op het vlak van groei en marges.