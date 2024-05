Beursupdate: groene AEX ondanks koersval ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers op het Amsterdamse Damrak doen het woensdag rustig aan, in afwachting van nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. Rond de klok van elf uur steeg de AEX 0,2 procent tot 912,30 punten. Gisteren toonde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zijn teleurstellingen over de inflatie en vooral over de vooruitgang ervan in de afgelopen maanden. Een nieuwe teleurstellende uitkomst van de Amerikaanse cijfers vanmiddag, zou ertoe kunnen leiden dat beleggers hun vertrouwen verliezen. "Zij zijn erg optimistisch dat de Fed geen andere keus heeft dan de rente te verlagen nu de arbeidsmarkt in de VS zwak begint te worden", aldus analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. Voor vanmiddag houdt de markt rekening met een inflatie van 0,4 procent op maandbasis, en op jaarbasis van 3,4 procent. Verder werd woensdag bekend dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal toch weer is gekrompen. Het bruto binnenlands product daalde met 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal, zo bleek uit een eerste berekening van het CBS. Wel gaven Nederlandse huishoudens iets meer uit. De export daarentegen kromp in maart. De export daalt al tien maanden op rij. De olieprijzen stegen woensdagochtend. Voor een vat Brent olie werd 82,77 dollar betaald, een stijging van 0,5 procent. Handelaren kijken inmiddels vooruit naar de cijfers over de Amerikaanse olievoorraden later vandaag. Analisten rekenen gemiddeld op een daling met 1,1 miljoen vaten. De rente daalde woensdag licht in aanloop naar de inflatiecijfers en de euro/dollar steeg naar 1,0831. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg DSM-Firmenich met 1,6 procent, gevolgd door ASML met een winst van 1,0 procent. ASMI, dat gestart is met de inkoop van eigen aandelen, won 1,1 procent. ABN AMRO kwam voorbeurs met cijfers en verloor bijna 5 procent. Hoewel de winstcijfers prima waren, lijkt een lager CET1-kapitaalratio de kans op extra inkopen van eigen aandelen te verkleinen. Volgens UBS staat zo de aandeelhouderbeloning op de tocht. In de AMX won Inpost na cijfers ruim 9 procent. UBS sprak over prima cijfers en ziet bovendien ruimte voor een verhoging van de consensus. JDE Peet's steeg 3,9 procent, terwijl TKH 0,9 procent kon bijschrijven. TKH kondigde voorbeurs een desinvestering aan, tegen een prima prijs, oordeelde ING. Air France-KLM en Signify verloren 1,4 en 1,2 procent. Bij de smallcaps ging B&S aan kop na de aankondiging van een overname van Tastemakers, In 2023 rapporteerde Tastemakers een omzet van circa 13 miljoen euro en een EBITDA van 1,2 miljoen euro. Het aandeel steeg 3,2 procent, net als Euronext, dat dinsdagavond met meevallende cijfers kwam. De rode lantaarn was voor Ebusco met een daling van 2,8 procent. info@abmfn.nl

