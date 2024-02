L'Oreal groeit door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) L'Oreal heeft in 2023 een hogere omzet behaald, met groei in alle segmenten. Dit meldde de Franse cosmeticareus donderdagavond. Volgens CEO Nicolas Hieronimus was 2023 een zeer succesvol jaar voor L'Oreal. "In een uitdagende omgeving van geopolitieke spanningen, inflatiedruk en een stagnerende beautymarkt in China, behaalden we onze beste vergelijkbare groei in meer dan 20 jaar, uitgezonderd 2021", zei de topman. De omzet steeg afgelopen jaar met 7,6 procent ten opzichte van 2022 en kwam uit op 41,2 miljard euro. Op vergelijkbare basis was sprake van een groei van 11 procent. In vrijwel alle regio's werd ook een dubbelcijferige groei behaald, zei L'Oreal, uitgezonderd Noord-Azië, "die werd beïnvloed door de zwakke markt op het Chinese vasteland en de reset in Travel Retail." De operationele marge verbeterde in 2023 met 30 basispunten naar 19,8 procent en de operationele winst kwam uit op 8,1 miljard euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 6,5 miljard of 12,08 euro per aandeel, een stijging op jaarbasis van ruim 7 procent. Aan het eind van het jaar had L'Oreal een vrije kasstroom van 6,1 miljard euro, een stijging van bijna 24 procent op jaarbasis. Het dividend werd verhoogd met 10 procent naar 6,60 euro. Bron: ABM Financial News

