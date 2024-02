Meer winst voor Uber Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber heeft in het afgelopen kwartaal fors meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetgroei aan de verwachtingen voldeed. Dat bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse taxi- en bezorgplatform. De nettowinst steeg van 595 miljoen naar 1,4 miljard dollar of van 0,29 tot 0,66 dollar per aandeel. De consensusverwachting van FactSet ging juist uit van een winstdaling tot 0,16 dollar per aandeel. De omzet steeg van 8,6 miljard dollar een jaar eerder naar 9,9 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2023. Dit was iets beter dan de consensusverwachting van 9,8 miljard dollar. De operationele kasstroom kwam uit op 823 miljoen dollar en de vrije kasstroom op 768 miljoen dollar. CEO Dara Khosrowshahi noemde 2023 een omslagpunt, waarin Uber bewees dat het een sterke winstgevende groei kan realiseren. Het aandeel daalde donderdag voorbeurs met 1,4 procent in reactie op de resultaten. Dinsdag steeg het aandeel nog ruim 2 procent op Wall Street. De brutobestellingen stegen met 22 procent tot 37,6 miljard dollar. "De platformvoordelen van Uber en gedisciplineerde investeringen in nieuwe groeikansen leidden tot versnelde brutobestellingen", verklaarde CFO Prashanth Mahendra-Rajah. Outlook Uber rekent voor het eerste kwartaal op 37,0 miljard tot 38,5 miljard aan brutobestellingen. De aangepaste EBITDA zou tussen 1,26 miljard en 1,34 miljard moeten uitkomen. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op bedragen van 37,4 miljard en 1,26 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

