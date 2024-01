Europese beurzen flink hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 483,84 punten. De Franse CAC 40 sloot 2,3 procent in de plus bij een stand van 7.634,14 punten en de Britse FTSE sloot 1,4 procent hoger op 7.635,09 punten. De Duitse DAX bleef duidelijk achter bij andere Europese beurzen, met een meer bescheiden winst van 0,3 procent op 16.961,39 punten. Toch scherpte de beurs in Frankfurt daarmee zijn recordstand van donderdag verder aan.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een sterk einde van de week voor de beurzen in Europa, waarbij aandelen van luxemerken positief reageerden op de cijfers die LVMH donderdag nabeurs rapporteerde.

Beleggers waren ook nog bezig met het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat donderdag bekend werd gemaakt. Wijzigingen in de rentes kwamen er niet en evenmin kwam er duidelijkheid over de timing van renteverlagingen.

"Hoewel we vandaag wat tegendruk hebben gehoord van beleidsmakers van de ECB over het idee van een renteverlaging in april, komt het bijna een beetje weifelend over, wat ook wel begrijpelijk is gezien de sombere economische cijfers uit Duitsland en Frankrijk", aldus Hewson.

Volgende week staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. De Amerikaanse centrale bank zal de rente vermoedelijk ook handhaven. Dat betekent dat ook hier beleggers zullen speuren naar hints over de timing van een eerste renteverlaging. Inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die vrijdagmiddag verschenen, toonden in elk geval al aan dat de Fed goed op weg is om de inflatiestrijd te winnen.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland is verslechterd. Donderdag bleek ook het ondernemersvertrouwen, zoals weergegeven in de Ifo index, is afgenomen in de grootste economie van de eurozone, die mogelijk opnieuw een recessie tegemoet kan zien dit jaar.

De euro/dollar steeg vrijdag licht, naar 1,0866. WTI-olie werd iets duurder en kostte ruim 77 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is in het afgelopen jaar sterk gegroeid, in bijna al zijn divisies. Dit meldde de Franse producent van luxe-artikelen donderdag nabeurs. In 2023 kwam de omzet uit op 86,2 miljard euro, goed voor een autonome groei van 13 procent op jaarbasis. Het aandeel steeg vrijdag bijna 13 procent. Ook sectorgenoten als Hermes, Kering en Burberry liftten mee.

Rémy Cointreau behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet en werd ook wat negatiever over de omzetverwachting, maar analisten vonden de outlook toch geruststellend. Het aandeel steeg ruim 15 procent in Parijs. Sectorgenoot Pernod Ricard won bijna 8 procent en ook Diageo won terrein.

Halfgeleideraandelen beleefden een goede week, maar namen vrijdag wel een adempauze, mogelijk ook ingegeven door de koersdaling van Intel na cijfers. STMicroelectronics, dat donderdag nog met een matige outlook kwam, verloor bijna 3 procent. Infineon daalde bijna een procent en ASML circa 2 procent.

In Frankfurt was biotechbedrijf Sartorius een opvallende stijger, met een winst van bijna 10 procent, na beter dan verwachte resultaten. Sectorgenoot Merck KGaA won 6 procent. Nutsbedrijf RWE leverde 6 procent in na een winstwaarschuwing. Rivaal Engie verloor in Parijs ruim 3 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld.