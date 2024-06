Atos verder met twee reorganisatieplannen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atos heeft herziene reorganisatieplannen ontvangen van een consortium van EPEI en Attestor én van een consortium met Onepoint, Butler Industries en Econocom, die overeenkomen met de voorwaarden om de schulden omlaag te brengen. Dat maakte Atos maandagochtend bekend. De raad van commissarissen heeft het bestuur van het Franse bedrijf volmacht gegeven om in samenwerking met schuldeisers steun te winnen voor een van de twee voorstellen voor 5 juni. Op 6 juni volgt een nieuw update voor beleggers. De definitieve overeenkomst voor een reorganisatieplan moet nog steeds voor eind juli klaar zijn. Er was een tussentijdse financiering van 450 miljoen euro overeengekomen met schuldeisers en dat geld is grotendeels ontvangen. Over 350 miljoen aan extra kortertermijnfinanciering wordt nog onderhandeld in het kader van de herziene voorstellen. De Franse staat kan nog steeds het onderdeel Advanced Computing en Cybersecurity overnemen voor een indicatief bedrag tussen 700 miljoen en 1 miljard euro. Een niet-bindend bod wordt medio juni verwacht. Voor het Worldgrid onderdeel, dat in juli vorig jaar te koop werd gezet, zijn verschillende biedingen ontvangen. Die worden nu bestudeerd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.