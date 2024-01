KBC Securities verlaagt advies ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor ASML verlaagd van Accumuleren naar Houden, ondanks dat het koersdoel werd verhoogd, van 620,00 naar 680,00 euro. Dit bleek uit een rapport van KBC na de kwartaalupdate van ASML. In het vierde kwartaal overtrof ASML de verwachtingen van analisten met zowel de omzet als de winst. KBC zag de halfgeleiderspecialist profiteren van een sterke vraag uit China. Het aandeel ASML had woensdag de wind flink in de rug en steeg met 6,4 procent naar 752,40 euro. Bron: ABM Financial News

