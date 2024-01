Jefferies: "Licht positieve update van Just Eat Takeaway" Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een licht positieve update over het vierde kwartaal gegeven. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De totale brutotransactiewaarde bleef stijgen, waarbij Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk en Ierland positieve uitschieters bleven. In deze regio's werd de hoogste brutotransactiewaarde ooit gerealiseerd. De winstontwikkeling blijft volgens Jefferies ook goed, met een derde verhoging van de EBITDA-outlook voor 2023. Inmiddels mikt de maaltijdbezorger op een aangepaste EBITDA van 320 miljoen euro in 2023. Jefferies hoopt in een toelichting op de cijfers door de maaltijdbezorger wat meer inzicht te krijgen in de verwachtingen voor 2024, al kondigde Just Eat al aan op 28 februari met een concrete outlook te komen. Op die dag komt het bedrijf ook met volledige jaarcijfers. De consensus voor de EBITDA in 2024 staat volgens Jefferies momenteel op 450 miljoen euro. Al met al noemde Jefferies de update van Just Eat "licht positief". Jefferies heeft een koopadvies op de maaltijdbezorger met een koersdoel van 25,50 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 13,31 euro. Bron: ABM Financial News

