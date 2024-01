"Minder orders voor Just Eat Takeaway"

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk minder orders verwerkt dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar de krimp is wel kleiner dan in de kwartalen ervoor. Dit blijkt uit verwachtingen van ING en de analistenconsensus voor een update die de maaltijdbezorger woensdagochtend publiceert.

"Wij denken dat het een gemengd beeld zal zijn met sterke prestaties in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk/Ierland die opnieuw een verbetering laten zien op kwartaalbasis, maar een zwakke prestatie in Noord-Amerika met een aanhoudende sterke daling op jaarbasis", schreef analist Marc Hesselink van ING.

ING rekent op 225 miljoen orders voor Just Eat Takeaway in het vierde kwartaal, wat een daling op jaarbasis zou betekenen van 6 procent. De analistenconsensus verwacht 229 miljoen orders.

Een krimp van 6 procent zou wel een verdere verbetering zijn, na respectievelijke dalingen van 14 procent, 9 procent en 7 procent in de eerste drie kwartalen van 2023.

ING verwacht dat de orders in Noord-Europa en het VK en Ierland in het vierde kwartaal met 1 procent zijn gedaald, terwijl in Noord-Amerika sprake was van een orderafname van 13 procent. ING verwacht in de regio's Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland een soortgelijke krimp.

Analisten van JPMorgan verwachten juist dat Just Eat Takeaway in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in het afgelopen kwartaal iets meer orders heeft verwerkt, na zes kwartalen van negatieve groei.

In Amerika en Noord-Europa rekent de zakenbank op een krimp van respectievelijk 12 procent en 5 procent. In de regio’s Zuid-Europa, Australië en Nieuw Zeeland zal de daling zelfs 20 procent bedragen, als gevolg van de economische omstandigheden die tegenzitten.

De brutotransactiewaarde is in het vierde kwartaal vermoedelijk uitgekomen op 6,7 miljard euro, denkt ING, wat een daling op jaarbasis zou zijn van 6 procent. Bij constante wisselkoersen rekent ING op een daling van 4 procent. De analistenconsensus houdt rekening met een brutotransactiewaarde van 6,8 miljard euro.

JPMorgan vindt de resultaten over het vierde kwartaal minder belangrijk, omdat de verwachtingen voor heel 2023 de afgelopen maanden al aanzienlijk zijn bijgesteld.

Voor heel 2023 rekent Just Eat Takeaway zelf op een aangepast EBITDA van 310 miljoen euro. De analistenconsensus verwacht 317 miljoen euro. ING is 10 miljoen euro positiever dan de consensus.

Belangrijker voor de gehele sector zijn volgens de Amerikaanse bank de verwachte omzetontwikkelingen in 2024. ING stelt echter dat Just Eat Takeaway bij de update van woensdag geen outlook voor dit jaar afgeeft. Op 28 februari komt het bedrijf nog met volledige jaarcijfers voor 2023.

Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde maandagmiddag ruim 5 procent lager op 13,55 euro.