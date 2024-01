AEX kan openingswinst niet vasthouden

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) e Amsterdamse beurs wist dinsdagochtend de kleine openingswinst niet vast te houden. De AMX en de AScX boekten daarentegen ongeveer 1 procent terreinwinst.

Rond de klok van half twaalf daalde de AEX met 0,2 procent tot 777,33 punten.

Bijna alle Europese markten draaiden van het groen naar het rood en vooralsnog werd zo de sombere start van het nieuwe handelsjaar verlengd.

Op Wall Street was het sentiment maandagavond daarentegen positief. De Dow werd nog wel in toom gehouden door een koersdaling van Boeing met 8 procent, nadat een Boeing 737 MAX van Alaska Airlines vrijdagavond in de lucht een deel van zijn romp verloor en de fabrikant vliegtuigen aan de grond moet houden vanwege een inspectie, maar techbeurs Nasdaq koerste met 2,2 procent wel overtuigend hoger.

Vanochtend kwam er weinig opbeurend nieuws uit Duitsland. Zo bleek dat de productie van de Duitse industrie in november onverwacht is gedaald.

Verder lijken beleggers momenteel een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar een stroom aan nieuwe cijfers. Beleggers kijken al uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers en de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken op donderdag en vrijdag om zo een beter idee te krijgen van de conditie waarin de economie verkeert en in welk tempo de Federal Reserve de rente mogelijk gaat verlagen.

Een vat Brent olie noteerde 1,7 procent hoger op 77,40 dollar, na een forse daling op maandag, toen de markten de spanningen in het Midden-Oosten afwogen tegen de zorgen over de vraag en het stijgende OPEC-aanbod.

De rentes liepen wat op en de Duitse tienjaarsrente steeg 6 basispunten naar 2,18 procent. De Amerikaanse variant steeg met 4 basispunten naar 4,05 procent

De euro/dollar daalde licht naar 1,0942.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen was Shell de grootste stijger met een winst van 0,6 procent, een gedeeltelijk herstel van het koersverlies van maandag, toen de olieprijs hard daalde. De grootste daler vanochtend was Randstad met een verlies van bijna 5 procent. Dit na een winstwaarschuwing van de Britse branchegenoot Hays. Dat aandeel leverde vandaag bijna 12 procent aan beurswaarde in.

In de AMX zat Alfen met een winst van bijna 4 procent in de lift, gevolgd door Fugro met een winst van 2,5 procent. Jefferies zette het aandeel Fugro op de kooplijst. De bank kwam ook met een gunstig rapport over Inpost, dat 2,2 procent steeg.

Aalberts steeg 0,3 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Jefferies.

JDE Peet’s verloor 0,9 procent na een adviesverlaging van BNP Paribas Exane, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group.

In de AScX ging Azerion aan kop met een winst van 1,6 procent,

De gebeten hond was Ebusco met een verlies van bijna 5 procent. Vandaag waren er meerdere analisten die het koersdoel, soms fors, verlaagden maar gezien de recente dalingen vertrouwen houden over de koersontwikkeling in 2024.

Het lokaal genoteerde NX Filtration verloor bijna 8 procent na een omzetwaarschuwing.