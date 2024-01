Kepler Cheuvreux haalt Sligro van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het advies voor Sligro Food verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel teruggebracht van 23,00 naar 17,00 euro. Dit bleek uit een analistenrapport, waarin de opvolging werd overgedragen aan een nieuwe analist. Na enkele jaren waarin de inkoopkosten flink stegen, er verstoringen waren in de aanvoerketen en de coronacrisis de volumes sterk beïnvloedden, "komt Sligro nu in rustiger vaarwater", aldus de analisten. Dat betekent dat het management weer kan focussen op de basis en kan werken aan het herstel van de marges. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.