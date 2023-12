Nieuwe CFO bij KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Bas Brouns wordt per 24 april 2024 de nieuwe Chief Financial Officer van KLM. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij dinsdagochtend bekend. Brouns is daarmee de opvolger van Erik Swelheim, die na 12 jaar als CFO bij het aflopen van zijn mandaat tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2024 zal terugtreden. Brouns is op dit moment Senior Vice President Corporate Controller bij KLM. Hij werkt al bijna 27 jaar bij KLM in verschillende financiële functies. Bron: ABM Financial News

