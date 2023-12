Citi zet Adyen op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft vrijdag het advies voor Adyen verhoogd van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 695,00 naar 1.400,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Pawan Daswani, waarin hij Adyen als de sectorfavoriet bestempelde.

De analist merkte in zijn rapport op dat de verwachtingen voor Adyen zijn gedaald, nadat hij die eerder al te hoog noemde. Destijds reden voor Daswani om een verkoopadvies af te geven.

De stemming is in de ogen van de analist nu echter te ver doorgeschoten naar beneden. De taxaties van Citi voor Adyen in 2026 liggen 6 tot 7 procent boven de analistenconsensus.

"We blijven van mening dat de concurrentie structureel is, maar zien de voordelen van het single platform van Adyen en het brede aanbod van betaalmethodes." Ook is Daswani goed te spreken over het managementteam van de Amsterdamse betaalspecialist.

Daarnaast staat Adyen er volgens Citi financieel ook goed voor. En dat geldt niet voor de meeste concurrenten, aldus Daswani.

De analist was in 2022 en 2023 negatief over de betaalsector, vanwege de hoge verwachtingen in de markt, terwijl de consumentenbestedingen steeds zwakker werden. Ook stegen de waarderingen, terwijl de rentes steeds verder opliepen. Maar inmiddels is er voldoende reden volgens Daswani om weer positief te worden over de sector. Naast Adyen verhoogde Citi ook het advies voor Nexi naar Kopen. Het aandeel Wise blijft echter op de verkooplijst van de Amerikaanse bank.