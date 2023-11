Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent lager op 758,56 punten.

De handelsvolumes zullen vermoedelijk laag zijn in aanloop naar Thanksgiving-weekend in de Verenigde Staten.

Analisten van Saxo Markets stelden dat de notulen van de laatste Fed-vergadering, die dinsdagavond werden gepubliceerd, de beurzen niet bepaald in beweging zetten. Ook wezen zij op cijfers van Nvidia gisteren nabeurs, die de verwachtingen overtroffen.

Nvidia liet een enorme groei van zowel de omzet als de winst zien in het derde kwartaal en versloeg de analistenverwachtingen ook ruim, maar na de cijfers daalde het aandeel toch met 1,7 procent.

De aanscherping van de Amerikaanse exportsancties voor China zullen Nvidia raken, maar het bedrijf is overtuigd dat dit door andere regio's zal worden gecompenseerd, zei CFO Colette Kress.

Teruglopende futures in de VS, zullen volgens Saxo leiden tot een terughoudende opening in Europa.

Op geopolitiek vlak zal er aandacht zijn voor het Midden-Oosten. Israël en Hamas bereikten een deal om 50 burgers vrij te laten die nu nog worden vastgehouden in Gaza. In ruil daarvoor zullen Palestijnse gevangen uit Israëlische gevangenissen vrij worden gelaten. Ook werd een voorlopige staakt-het-vuren afgesproken.

In het Verenigd Koninkrijk wordt verwacht dat minister van Financien, Jeremy Hunt, enkele belastingverlagingen zal aankondigen. "Maar deze maatregelen zullen beperkt zijn en de economie zal er op korte termijn niet van profiteren", aldus econoom Kallum Pickering van Berenberg.

De overheid zal volgens hem vermoedelijk haar terughoudende benadering niet veranderen, nadat de vorige minister, Liz Truss, met een 'mini-budget' kwam dat tot paniek op de financiële markten leidde.

"Het belangrijkste thema in de markt is consolidatie", aldus analisten van Commerzbank. Zij zien ook een beperkte reactie op de Fed-notulen op de valutamarkten.

De notulen lieten dinsdag onder andere zien dat alle beleidsmakers van mening waren dat het rentebeleid nog "enige tijd" restrictief moest blijven, terwijl de meeste beleidsmakers nog steeds risico's zagen van oplopende inflatie, als gevolg van de aanhoudend sterke Amerikaanse economie.

De oliefutures zijn dinsdag vlak gesloten na twee dagen van stevige stijgingen, in afwachting van de wekelijkse voorraadcijfers en de OPEC-vergadering van zondag. De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,1 procent lager op 77,77 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Verwacht wordt dat Saoedi-Arabië en Rusland zondag de bestaande productiebeperkingen tot in 2024 zullen verlengen. Productieverlagingen door andere leden van OPEC zullen mogelijk moeilijker haalbaar zijn, denkt Robert Yawger van zakenbank Mizuho.

"De kansen op een confrontatie tussen de 'haves' en de 'have nots' stijgen naarmate de datum van 26 november dichterbij komt, en de kans op een rommelige vergadering neemt ook toe." In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs licht lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0904. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen bewoog het muntpaar nog op 1,0914 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0915 op de borden.

Op macro-economisch vlak is er aandacht voor cijfers uit de VS, onder meer over de orders duurzame goederen en de wekelijkse steunaanvragen. Ook krijgen beleggers inzicht in het consumentenvertrouwen in de VS en de eurozone.

Bedrijfsnieuws

Acomo heeft in in de eerste tien maanden van het jaar een lager resultaat geboekt, door verliezen on cacao-futures en een moeilijk consumentenklimaat voor Organic Ingredients. Acomo voorziet hierdoor voor dit boekjaar een aangepast EBITDA-resultaat tussen 87 miljoen en 92 miljoen euro, wat lager zal zijn dan de 108 miljoen euro een jaar eerder.

Accsys heeft met de plaatsing van 19,13 miljoen aandelen 13,2 miljoen euro opgehaald.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.538,19 punten. De Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.199,98 punten en de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 35.088,29 punten.