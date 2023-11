Investeerders OpenAI willen topman Altman terug

(ABM FN-Dow Jones) De investeerders van OpenAI doen pogingen om topman Sam Altman terug te halen. Dit meldde The Wall Street Journal zondag op basis van gesprekken met ingewijden.

De CEO van het kunstmatige intelligentiebedrijf achter ChatGPT werd vrijdag zonder duidelijke reden afgezet. Wel liepen de spanningen in de afgelopen weken op door de snelle uitbreiding van het commerciële aanbod van OpenAI, wat volgens sommige bestuursleden in strijd was met het oorspronkelijke handvest van het bedrijf om veilige AI te ontwikkelen, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak tegen The Wall Street Journal.

Altman overweegt terug te keren, maar wil waarschijnlijk een nieuw bestuur, zeiden de bronnen. Hij heeft ook gesproken over het starten van een bedrijf dat voormalige OpenAI werknemers in dienst zou nemen en denkt momenteel na over deze twee opties, aldus The Wall Street Journal.

Vooraanstaande aandeelhouders in OpenAI, waaronder Microsoft en venture firma Thrive Capital, helpen bij de pogingen om Altman weer aan te stellen, schreef de zakenkrant. Microsoft heeft 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI en is de belangrijkste geldschieter. Thrive Capital is de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf.