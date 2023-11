Degroof zet Alfen op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het advies voor Alfen verhoogd van Houden naar Kopen met een ongewijzigd koersdoel van 60,00 euro. Is de bodem geweest, stelde analist Joren van Aken van Degroof zich maandag de vraag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalcijfers van Alfen op zondagavond. "Veel beleggers zullen vandaag opgelucht zijn", denkt Van Aken. Velen gingen inmiddels uit van het zwartste scenario, "maar dat is duidelijk niet het geval", zei hij. Vooral bij de divisie Energy Storage deed Alfen het volgens de analist erg goed. En de tegenwind van het afbouwen van voorraden bij EV Charging lijkt ten einde. Van Aken verwacht dat de analistenconsensus na deze kwartaalcijfers zal worden verhoogd. Alfen denkt dit jaar nog altijd een omzet te zullen behalen van 490 tot 520 miljoen euro. Degroof ging uit van 478 miljoen euro. Het aandeel Alfen noteerde maandag bijna 36 procent hoger op 48,13 euro. Van Aken wees op 'short covering' in zijn rapport. Bron: ABM Financial News

