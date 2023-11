Cijferseizoen nadert einde

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week zal in het teken staan van de laatste bedrijfscijfers, nu de meeste bedrijven al met resultaten zijn gekomen. De focus verschuift daarmee weer langzaam naar de macro-economische agenda.

En die is aankomende week goed gevuld. De week begint met faillissementscijfers in Nederland en het maandelijkse olierapport van OPEC, gevolgd door Britse werkloosheidscijfers en economische groeicijfers uit de eurozone op dinsdag.

Op dinsdag zal de aandacht vooral uitgaan naar Amerikaanse inflatiecijfers over oktober. De inflatie in de Verenigde Staten is dit jaar afgenomen, maar volgens Fed-voorzitter Jerome Powell wordt het een uitdaging om de inflatie naar het doel van 2 procent te krijgen.

"We weten dat een aanhoudende vooruitgang in de richting van ons doel van 2 procent niet gegarandeerd is. De inflatie heeft ons een paar keer voor de gek gehouden," waarschuwde hij afgelopen week nog.

Woensdag is eveneens een drukke "macro-dag". Beleggers krijgen onder meer inzicht in de Britse en Franse inflatie, de Europese handelsbalans en Japanse groeicijfers. Vanuit de VS staan de Empire State-index op de rol, naast data over de bedrijfs- en olievoorraden. Ook komen er een serie cijfers uit China. De laatste tijd stellen die overwegend teleur, en het herstel van de Chinese economie na afschaffing van alle coronaregels valt tegen.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping zullen elkaar woensdag ook ontmoeten, in San Francisco. Het is de eerste persoonlijke ontmoeting van de twee leiders in een jaar tijd.

Donderdag volgen onder meer de Philadelphia Fed-index en Amerikaanse importprijzen, naast cijfers over het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers over november. De week eindigt met Europese inflatiecijfers en Britse detailhandelsverkopen. In de VS wordt dan uitgekeken naar de afgegeven bouwvergunningen in oktober.

Beleggers kunnen maandag reageren op cijfers van Alfen, die zondagavond worden gepubliceerd. Op dinsdag is er een beleggersdag van Fugro en komt TKH met cijfers. Op donderdag staan de resultaten van Aegon centraal en volgen er resultaten van wat kleinere bedrijven als GeoJunxion en Envipco.

Ook internationaal droogt de cijferstroom op, al zijn er nog wel enkele bekende namen die de boeken openen, waaronder Delivery Hero, Siemens Energy en Target. Voor de chippers in Amsterdam kunnen de cijfers van Infineon Technologies van belang zijn.

Donderdag is de drukste dag. Dan opent in Duitsland Siemens de boeken. In de VS publiceren Alibaba, Macy's en Walmart resultaten. Na het sluiten van Wall Street is er aandacht voor Applied Materials.

In Brussel kijkt de markt maandag uit naar een beleggersdag van Solvay. Een dag later volgt Melexis en zijn er cijfers van Greenyard.

Op woensdag rapporteert Agfa-Gevaert en donderdag staan Home Invest, IBA en Unifiedpost op de agenda.

Vrijdag tot slot krijgt de markt inzicht in de prestaties van Bekaert en EVS.