Meer omzet voor Petrobras

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Petrobras heeft over het derde kwartaal van dit jaar de omzet verder zien oplopen, maar op kwartaalbasis was er wel enige druk op het nettoresultaat. Dit bleek uit cijfers van de Braziliaanse staatsoliemaatschappij, die tevens een belangrijke opdrachtgever is van SBM Offshore. In het afgelopen kwartaal behaalde Petrobras een omzet van 25,6 miljard dollar tegen bijna 23,0 miljard dollar over het tweede kwartaal van dit jaar. De aangepaste EBITDA steeg op kwartaalbasis van 11,4 miljard naar bijna 13,6 miljard dollar. De nettowinst daalde van ruim 5,8 miljard naar ruim 5,4 miljard dollar. Over het derde kwartaal van 2022 stond er een nettowinst van krap 8,8 miljard dollar in de boeken. De vrije kasstroom steeg op kwartaalbasis van ruim 6,7 naar meer dan 8,3 miljard dollar. Aan het einde van het derde kwartaal had Petrobras een nettoschuld van 43,7 miljard dollar. Dat was 42,2 miljard dollar aan het einde van het tweede kwartaal. Bron: ABM Financial News

