Rode cijfers voor Aperam

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het derde kwartaal de winstgevendheid onder druk zien staan, zoals ook voor was gewaarschuwd. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van de fabrikant van roestvaststaal.

"Onze resultaten in het derde kwartaal zijn een duidelijke indicatie van de omstandigheden waaronder we opereren", zei CEO Timoteo Di Maulo vrijdag in een toelichting op de cijfers.

Vooral Europa kende "extreem uitdagende" omstandigheden volgens de topman, met historisch lage prijzen en volumes. Gecombineerd met productieverstoringen en ongebruikelijke hoge voorraden viel de aangepaste EBITDA terug tot het laagste niveau ooit.

Aperam wil 50 miljoen euro extra aan kostenreducties realiseren, bovenop de onder Fase 5 geplande 50 miljoen euro. "Zo leggen we de basis voor een beter 2024."

Derde kwartaal

De omzet daalde op jaarbasis van 1,8 miljard naar minder dan 1,5 miljard euro en de aangepaste EBITDA viel terug van 235 miljoen naar 19 miljoen euro.

Die daling van de winstgevendheid was geen grote verrassing. In september waarschuwde Aperam al voor een dergelijke beweging en liet toen weten op een aangepaste EBITDA te rekenen van 15 tot 20 miljoen euro. De analistenconsensus ging uit van 18 miljoen euro. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de aangepaste EBITDA nog 103 miljoen euro.

Het nettoresultaat was in het afgelopen derde kwartaal 42 miljoen euro negatief. Een kwartaal eerder verdiende Aperam nog 43 miljoen euro en in het derde kwartaal van 2022 was dit zelfs 121 miljoen euro.

Eind september zag Aperam zich al genoodzaakt een waarschuwing uit te sturen. Aperam rekende in juli nog op hogere volumes in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal. Maar dat bleek te optimistisch. Aperam liet weten dat de volumes vermoedelijk gelijk zouden blijven aan die in het tweede kwartaal. Dit was vooral het gevolg van eenmalige en onvoorziene factoren, waaronder problemen bij de fabrieken in Genk en Châtelet.

Vrijdag bleek dat Aperam afgelopen kwartaal 6 procent minder verscheepte dan in het tweede kwartaal.

Outlook

Voor het vierde kwartaal rekent Aperam op een hogere aangepaste EBITDA dan in het derde kwartaal.

Eind september had Aperam een schuld van 646 miljoen euro, flink meer dan de 461 miljoen euro eind juni. Voor het vierde kwartaal rekent de fabrikant op een daling van de schuld.