Ajax stelt John van 't Schip aan als interim-hoofdtrainer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft John van 't Schip aangesteld als interim-hoofdtrainer van het eerste team. Dit meldde de club maandag. De overeenkomst loopt tot eind juni 2025. Vanaf 1 juli 2024 zal Van 't Schip een functie in het technisch management van de voetbalclub gaan vervullen. "Wat ons betreft is hij voor nu de aangewezen persoon om aan de prestaties een positieve draai te geven", zei Jan van Halst namens de club. "Ajax moet snel de sportieve weg omhoog pakken en daar werk ik graag aan mee", aldus voormalig Ajacied Van 't Schip. Ajax staat sinds de nederlaag tegen PSV afgelopen zondag op de laatste plaats in de competitie. Trainer Maurice Steijn werd eerder al ontslagen en assistent-trainer Hedwiges Maduro nam tijdelijk de honneurs waar. Assistent-trainer van Van 't Schip wordt Michael Valkanis, die tot vandaag hoofdtrainer was bij Hapoel Tel Aviv. Valkanis werkte al eerder samen met Van 't Schip bij de Griekse nationale ploeg, Melbourne City en PEC Zwolle. De Australiër tekent een contract tot eind juni volgend jaar. Van 't Schip speelde van 1981 tot en met 1992 in het eerste elftal van Ajax en daarna bij Genoa in Italië. Vanaf 1997 was hij een aantal jaren jeugd- en assistenttrainer in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

