Slechte start voor Birkenstock

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Birkenstock daalde woensdag met ongeveer 10 procent, na het debuut op de New York Stock Exchange. De openingskoers van het aandeel van Birkenstock was 41,97 dollar, ruim lager dan de introductieprijs van 46 dollar per aandeel. Inmiddels noteert het aandeel op 41,39 dollar. De introductieprijs lag net onder het middelpunt van de afgegeven bandbreedte van 44 tot 49 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

